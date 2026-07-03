T2 Operatörü Uluslararası Dolaşımda Ücretsiz İnternet Hizmetini Kalıcı Hale Getirdi

Rusya'nın T2 operatörü (eski adıyla Tele2), uluslararası dolaşımda mobil internetin ücretsiz kullanımıyla ilgili daha başlatılan kampanyayı kalıcı bir hizmete dönüştürmeye karar verdi. Artık şirketin müşterileri, yurt dışı seyahatleri sırasında tarife planlarına bağlı olarak belirli bir süre boyunca sınırsız ağ erişimine sahip olacaklar. Bu yenilik, uluslararası seyahatler sırasındaki iletişim maliyetlerini önemli ölçüde azaltma imkanı sunuyor. Ixbt.com haberi veriyor.

ixbt.com yayınında belirtildiğine göre, bu teklif deneme amacıyla yürürlüğe girdikten sonra yurt dışındaki internet trafik tüketimi üç kat arttı. Bu durum, kullanıcılar arasında dolaşımda internet kullanımına olan talebin yüksek olduğunu gösteriyor. Şirket verilerine göre, bu hizmetten en çok yararlananlar Türkiye'yi ziyaret eden turistler oldu ve tüm bağlantıların neredeyse yarısı bu ülkeye ait.

Hizmet Şartları ve Kapsanan Ülkeler

Ücretsiz ve sınırsız internet hizmeti dünyanın 34 ülkesinde geçerlidir. Bunlar arasında Çin, Tayland ve Türkiye gibi popüler destinasyonlar da yer alıyor. Standart şartlara göre ücretsiz internet kullanım süresi 15 gündür. Ancak, şirketin MiXX aboneleri için bu süre 22 güne kadar uzatılmıştır.

Bu imkan, hem bireysel hem de kurumsal müşteriler için tasarlanmış bir dizi tarife planında geçerlidir. Şunu belirtmek gerekir ki, T2 operatörü sadece internette değil, sesli iletişim hizmetlerinde de değişiklikler yaptı. Şirket daha önce 56 ülkede giden aramalar için ücretleri kaldırmıştı, bunun sonucunda uluslararası arama hacmi iki katına çıktı.

Modern Dolaşım Trendleri

Günümüzde mobil operatörler arasındaki rekabet sonucunda dolaşım hizmetleri giderek ucuzluyor. T2'nin deneyimi, ücretsiz hizmetlerin sunulmasının müşteri sadakatini artırmanın yanı sıra trafik hacminin keskin bir şekilde yükselmesine de hizmet ettiğini gösteriyor. Bu tür kolaylıklar, özellikle sık sık iş seyahatine çıkan iş insanları ve aktif gezginler için oldukça kullanışlıdır.

Özbekistan pazarında da yerel operatörler uluslararası dolaşım paketleri için çeşitli indirimler ve uygun tarifeler sunmaya devam ediyor. Rus operatörlerin bu tür adımları, bölgesel iletişim pazarındaki genel fiyat politikası üzerinde de etkili olabilir; çünkü birçok kullanıcı iki ülke arasında sürekli hareket halinde olup aynı anda birden fazla operatör hizmetini kullanmaktadır.