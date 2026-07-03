Microsoft'tan Beklenmedik Hamle: Edge Tarayıcıya Google Hesabı ile Giriş Yapılabilecek

Microsoft, Edge tarayıcısı için 150. kararlı sürümü yayınladı. Bu güncellemedeki en temel ve beklenmedik değişiklik, kullanıcılara tarayıcıya Google hesabı ile giriş yapma imkanının tanınması oldu. Daha önce veri senkronizasyonu ve sisteme giriş için yalnızca Microsoft hesabı gerekiyordu. Ixbt.com haberi veriyor.

Yeni özellik, Windows ve macOS işletim sistemi kullanıcıları için profil menüsünde ve tarayıcı giriş ekranında belirdi. Bu adım, Microsoft'un önceki katı politikasının değiştiğini gösteriyor. Birkaç yıl önce şirket, Edge tarayıcıya yabancı servisleri, özellikle de Google hizmetlerini entegre etme niyeti olmadığını vurgulamıştı.

Kullanıcı Kolaylıkları

ixbt.com verilerine göre, Google hesabı kullanma imkanı, birçok kullanıcı talebi ve isteği üzerine getirildi. Bu yenilik, özellikle Google Chrome tarayıcısından Microsoft Edge'e geçiş yapanlar için büyük kolaylık sağlıyor. Artık yer imleri, kayıtlı şifreler ve diğer kişisel veriler, ayrı bir içe aktarma işlemi yapmadan otomatik olarak taşınabilecek.

Özbekistan'daki kullanıcılar arasında Google servislerinin popülerliği göz önüne alındığında, bu güncelleme Edge tarayıcısının ülkedeki kullanıcı kitlesini genişletmeye yardımcı olabilir. Birçok kişi için Microsoft hesabı açmak gereksiz bir uğraş gibi görünüyordu, artık mevcut Google hesabı ile tüm işlemleri gerçekleştirmek mümkün.

Workspaces ve Sistem Gereksinimlerindeki Değişiklikler

Güncelleme sadece yetkilendirme ile sınırlı kalmadı. Workspaces özelliğinde de değişiklikler yapıldı: artık gruplandırılmış sekmelerle çalışma sistemi, Edge tarayıcısının kişisel senkronizasyon platformuna taşındı. Ancak, çalışma alanlarını diğer kullanıcılarla paylaşma (share) özelliği kaldırıldı.

Ayrıca teknik kısıtlamalar hakkında da bilgi verildi. Edge 150 sürümü, macOS 12 Monterey işletim sistemini destekleyen son versiyon olacak. Gelecekteki güncellemeleri alabilmek için Apple cihaz sahiplerinin sistemlerini daha yeni bir versiyona yükseltmeleri gerekecek.

Özetle Microsoft, rakip bir platformla entegrasyona giderek kullanıcı sadakatini artırmayı hedefliyor. Bu tür bir açıklık politikasının, tarayıcı pazarındaki rekabeti şüphesiz daha da kızıştıracağı görülüyor.