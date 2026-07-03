Güney Kore'nin Eski Teknik Direktörü Tehditler Sonrası ABD'ye Uçtu

Güney Kore milli takımının eski teknik direktörü Hong Myung-bo, Dünya Kupası'ndan döndükten iki gün sonra ABD'ye hareket etti.

Kaynaklara göre, uzman kişinin bu kararı almasının nedeni taraftarların yoğun baskısı, tacizler ve internette yayılan ölüm tehditleri oldu.

Havalimanında durum gerildi

Güney Kore milli takımı 30 Haziran'da Dünya Kupası'ndan döndüğünde, Incheon Havalimanı'nda yaklaşık 200 taraftar toplandı.

Takım gece saat 03:00-04:00 civarında varmasına rağmen, protestocular havalimanında bekliyordu.

KBS televizyon kanalının haberine göre, Hong Myung-bo görünmeden önce yolcu salonunda yüksek sesli protesto sloganları başladı.

İnternette yayılan videolarda taraftarlar davul çalarak:

"Hong Myung-bo, git!"

diye bağırdıkları duyuldu.

Teknik direktör ve futbolcular salona girdiğinde yuhalamalar ve bağırışlar daha da arttı.

100'den fazla polis görevlendirildi

Kargaşa çıkma riski nedeniyle havalimanında güvenlik önlemleri artırıldı.

Hükümet, durumu kontrol altına almak için 100'den fazla polis memuru görevlendirdi. Bu kararın, internette Hong Myung-bo'yu öldürmekle tehdit eden mesajların ortaya çıkmasının ardından alındığı söyleniyor.

Teknik direktör yüzünü gizleyerek göründü

MBC televizyon kanalı, Hong Myung-bo'nun Incheon Havalimanı'ndan ABD'ye uçarken görüldüğünü bildirdi.

Başında bir şapka ve yüzünde maske ile hareket etti.

Gazetecilerin sorularına kısaca:

"Söyleyeceklerim var",

diye yanıt verdi. Ancak teknik direktör şu an için detaylı açıklama yapmayı reddetti ve daha sonra görüş bildireceğini söyledi.

Kaynaklara göre, Los Angeles'a uçtu.

Cumhurbaşkanı da takımın sonucunu eleştirdi

Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung, milli takımın Dünya Kupası'ndaki başarısız katılımını açıkça eleştirdi.

Spor, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başarısızlığın nedenlerinin araştırılması konusunda talimat verdi.

Ardından bakanlık, Kore Futbol Federasyonu'nun faaliyetleri hakkında bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Hong Myung-bo istifa etmişti

57 yaşındaki Hong Myung-bo, 28 Haziran'da Güney Kore milli takımı teknik direktörlüğü görevinden ayrıldığını açıkladı.

Milli takımı:

2013–2014 yıllarında;

2024 yılından itibaren

yönetiyordu.

Uzmanın sözleşmesinin 2027 yılına kadar geçerli olması gerekiyordu.

ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda Güney Kore milli takımı grup aşamasını geçemedi. Turnuvadaki sonuç, ülkede büyük tepkiye ve geniş çaplı tartışmalara neden oldu.