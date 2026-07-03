Soyuz MS-29 Uzay Aracı Uçuşa Hazırlanıyor: Yakıt İkmali Tamamlandı

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) sıradaki mürettebatı taşıyacak olan "Soyuz MS-29" insanlı uzay aracı, uçuş öncesi hazırlıklarının en kritik aşamalarından birini başarıyla tamamladı. Bu süreç, aracın uzaydaki uzun süreli faaliyetlerinin güvence altına alınmasında belirleyici bir öneme sahip. Ixbt.com haber veriyor.

Roskosmos basın servisinin bildirdiğine göre, uzmanlar araca yakıt ve sıkıştırılmış gaz dolum işlemlerini tamamen bitirdi. Bu teknik işlemin ardından araç genel montaj atölyesine geri getirildi ve şu an son kontrol aşamasına geçiliyor. Bu tür hazırlık çalışmaları, uzay uçuşu güvenliğinin sağlanmasının ayrılmaz bir parçasıdır.

Gelecek Aşamalar ve Yüklerin Yerleştirilmesi

Önümüzdeki günlerde mühendisler, aracın içine gerekli yüklerin yerleştirilmesine başlayacaklar. Ayrıca, kapakların sızdırmazlık durumu yeniden kontrol edilecek ve ekran-vakum ısı yalıtımı kurulacak. Bu koruyucu katman, aracı uzaydaki ani sıcaklık değişimlerinden korumaya hizmet ediyor.

Hazırlık planına göre, "Soyuz MS-29" kontrol ölçümlerinden geçtikten sonra roketin üst kademesine entegre edilecek. Bu aşama, aracın ve taşıyıcı roketin bütünleşik bir sistem olarak çalışmasını sağlar. Uluslararası aerokosmik iş birliğinin parlak bir örneği olan bu süreçler, uzay meraklıları için büyük önem taşıyor.

Mürettebatın Son "Yerleşimi"

Uçuşa kısa bir süre kala, geleneksel "son yerleşim" (primerka) süreci gerçekleşecek. Bu süreçte Roskosmos kozmonotları ve NASA astronotları, iniş modülündeki kendi koltuklarına yerleşerek yüklerin konumunu inceleyecekler. Ayrıca, temel uçuş sistemlerinin çalışması mürettebat tarafından doğrudan kontrol edilecek.

Hatırlatmak gerekirse, "Soyuz MS-29" aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na uçuşu bu yılın 14 Temmuz tarihine planlanmıştır. Bu görev, istasyondaki bilimsel araştırmaların sürdürülmesi ve teknik bakım için yeni personel sağlayacaktır.