Mourinho yeni kaptanı seçti: Pazuband artık kimin kolunda olacak?
Real Madrid'de kaptanlık konusunda önemli bir değişiklik bekleniyor. Marca'nın haberine göre, Dani Carvajal takımdan ayrıldıktan sonra kaptanlık pazubandının Federico Valverde'ye verilmesi planlanıyor.
Mourinho, Valverde'ye tam güven duyuyor
Kaynağa göre, Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, Uruguaylı orta sahanın geleceği konusunda hiçbir şüphe taşımıyor.
Valverde'nin 2026 Dünya Kupası'ndaki başarısız performansı bile Portekizli teknik adamın fikrini değiştirmedi.
Mourinho, futbolcuyu Temmuz ayı ortasında başlayacak olan sezon öncesi kamplarından itibaren ana planlarına dahil etmeyi hedefliyor.
Teknik direktör futbolcuyla şahsen görüşecek
Jose Mourinho, yeni sezon hazırlıkları başlamadan önce Valverde ile özel bir görüşme yapmayı planlıyor.
Bu görüşmede futbolcunun takımdaki yeni statüsü, liderlik görevleri ve kendisinden beklenen sorumlulukların tartışılması bekleniyor.
Soyunma odasında da lider olmalı
Real Madrid yönetimi ve teknik heyet, Carvajal'in gidişinden sonra takımdaki liderliği tam olarak Valverde'nin üstleneceğine inanıyor.
Ondan sadece sahada değil, soyunma odasında da diğer futbolculara örnek olması bekleniyor.
2016'dan beri Real Madrid sisteminde
Federico Valverde, 2016 yılından beri Real Madrid sisteminde faaliyet göstermektedir.
Geçen sezon kulüpteki performansı:
49 maça çıktı;
9 gol attı.
Şimdi Uruguaylı futbolcu, kariyerinde yeni bir aşamaya geçerek 'Kraliyet Kulübü'nün ana kaptanı olabilir.
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