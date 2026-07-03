Akıllı telefonların teknik gücünü ölçmesiyle tanınan AnTuTu servisi, Haziran ayı sonları itibarıyla kullanıcıların en memnun kaldığı Android cihazlar sıralamasını sundu. Bu liste, geleneksel benchmark testlerinin aksine, cihazın hızına değil, doğrudan sahiplerinin günlük kullanımda paylaştığı olumlu geri bildirimlere dayanıyor. Bu durum, alıcıların gerçek ihtiyaçlarını ve markalara olan güvenini gösteren önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Ixbt.com haber veriyor.

Sıralamanın ilk basamağını beklenmedik bir şekilde Oppo K13 Turbo 5G modeli aldı. Bu cihaz, kullanıcıların yüzde 96,83'ünden olumlu puan almayı başardı. ixbt.com verilerine göre, akıllı telefonun bu kadar yüksek bir sonuç göstermesinin nedeni, ultra yüksek kapasiteli 7000 mAh bataryası ve 80 watt hızlı şarj teknolojisidir. MediaTek Dimensity 8450 işlemci ve 6,8 inç AMOLED ekranla donatılan model, orta segmentteki en dengeli cihazlardan biri olarak tanındı.

İkinci sırada yüzde 96,67 oranla Nubia Z80 Ultra yer aldı. Bu amiral gemisi, yüksek teknolojik imkanları, özellikle beşinci nesil Snapdragon 8 Elite platformu ve 144 Hz yenileme hızına sahip ekranı ile dikkat çekiyor. Cihazın 7200 mAh bataryası ve 50 megapiksellik üç modülden oluşan profesyonel kamerası kullanıcılar tarafından yüksek takdir topladı.

Amiral gemileri savaşı ve lider markalar

Güçlü üçlüyütamamladı. Yüzde 95,37 oy toplayan bu model, Snapdragon 8 Elite işlemcisi ve 2K çözünürlüklü ekranı ile öne çıkıyor. Ayrıca, 100 watt kablolu ve 50 watt kablosuz şarj imkanıyla premium segment temsilcileri arasında liderlik ediyor. Dördüncü ve beşinci sıraları ise sırasıyla Nubia Z70S Ultra Photographer Edition ve Oppo Find X8 modelleri aldı.

Sıralamanın genel yapısı, Çin pazarındaki iç rekabetin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Listede yer alan diğer cihazlar da teknolojik mükemmelliğe odaklanmış durumda:

Vivo X300 Ultra ve Xiaomi 15 Ultra;

Realme GT8 Pro ve Honor 400 Pro;

OnePlus Ace 6 ve Honor GT Pro;

Redmi K90 Pro Max ve Vivo X200 Ultra;

Vivo X300 Pro ve Vivo S30.

Bu sıralama, modern kullanıcılar için sadece işlemci gücünün değil, aynı zamanda otonom çalışma süresinin ve ekran kalitesinin birinci derecede önem taşıdığını gösteriyor. Özellikle 7000 mAh üzerindeki yüksek kapasiteli bataryaların bir trend haline geldiği gözlemleniyor. Özbekistan pazarında da bu markaların çoğu resmi veya gayri resmi olarak mevcut olup, bu bilgiler yeni akıllı telefon seçen alıcılar için faydalı bir rehber olabilir.

AnTuTu uzmanları, bu listenin subjektif değerlendirmelere dayansa da, markaların yazılım üzerinde ne kadar iyi çalıştığını ve kullanıcı arayüzü kolaylığını da yansıttığını belirtiyor. Haziran ayı sonuçları, Oppo ve Nubia markalarının pozisyonlarını önemli ölçüde güçlendirdiğini kanıtladı.