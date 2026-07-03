Kullanıcı Seçimi: AnTuTu Haziran Ayının En Memnuniyet Veren Akıllı Telefonları Sıralamasını Yayınladı

·24·Teknoloji
Kullanıcı Seçimi: AnTuTu Haziran Ayının En Memnuniyet Veren Akıllı Telefonları Sıralamasını Yayınladı

Akıllı telefonların teknik gücünü ölçmesiyle tanınan AnTuTu servisi, Haziran ayı sonları itibarıyla kullanıcıların en memnun kaldığı Android cihazlar sıralamasını sundu. Bu liste, geleneksel benchmark testlerinin aksine, cihazın hızına değil, doğrudan sahiplerinin günlük kullanımda paylaştığı olumlu geri bildirimlere dayanıyor. Bu durum, alıcıların gerçek ihtiyaçlarını ve markalara olan güvenini gösteren önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Ixbt.com haber veriyor.

Sıralamanın ilk basamağını beklenmedik bir şekilde Oppo K13 Turbo 5G modeli aldı. Bu cihaz, kullanıcıların yüzde 96,83'ünden olumlu puan almayı başardı. ixbt.com verilerine göre, akıllı telefonun bu kadar yüksek bir sonuç göstermesinin nedeni, ultra yüksek kapasiteli 7000 mAh bataryası ve 80 watt hızlı şarj teknolojisidir. MediaTek Dimensity 8450 işlemci ve 6,8 inç AMOLED ekranla donatılan model, orta segmentteki en dengeli cihazlardan biri olarak tanındı.

İkinci sırada yüzde 96,67 oranla Nubia Z80 Ultra yer aldı. Bu amiral gemisi, yüksek teknolojik imkanları, özellikle beşinci nesil Snapdragon 8 Elite platformu ve 144 Hz yenileme hızına sahip ekranı ile dikkat çekiyor. Cihazın 7200 mAh bataryası ve 50 megapiksellik üç modülden oluşan profesyonel kamerası kullanıcılar tarafından yüksek takdir topladı.

Amiral gemileri savaşı ve lider markalar

Güçlü üçlüyü Oppo Find X8 Ultra tamamladı. Yüzde 95,37 oy toplayan bu model, Snapdragon 8 Elite işlemcisi ve 2K çözünürlüklü ekranı ile öne çıkıyor. Ayrıca, 100 watt kablolu ve 50 watt kablosuz şarj imkanıyla premium segment temsilcileri arasında liderlik ediyor. Dördüncü ve beşinci sıraları ise sırasıyla Nubia Z70S Ultra Photographer Edition ve Oppo Find X8 modelleri aldı.

Sıralamanın genel yapısı, Çin pazarındaki iç rekabetin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Listede yer alan diğer cihazlar da teknolojik mükemmelliğe odaklanmış durumda:

  • Vivo X300 Ultra ve Xiaomi 15 Ultra;
  • Realme GT8 Pro ve Honor 400 Pro;
  • OnePlus Ace 6 ve Honor GT Pro;
  • Redmi K90 Pro Max ve Vivo X200 Ultra;
  • Vivo X300 Pro ve Vivo S30.
Bu sıralama, modern kullanıcılar için sadece işlemci gücünün değil, aynı zamanda otonom çalışma süresinin ve ekran kalitesinin birinci derecede önem taşıdığını gösteriyor. Özellikle 7000 mAh üzerindeki yüksek kapasiteli bataryaların bir trend haline geldiği gözlemleniyor. Özbekistan pazarında da bu markaların çoğu resmi veya gayri resmi olarak mevcut olup, bu bilgiler yeni akıllı telefon seçen alıcılar için faydalı bir rehber olabilir.

AnTuTu uzmanları, bu listenin subjektif değerlendirmelere dayansa da, markaların yazılım üzerinde ne kadar iyi çalıştığını ve kullanıcı arayüzü kolaylığını da yansıttığını belirtiyor. Haziran ayı sonuçları, Oppo ve Nubia markalarının pozisyonlarını önemli ölçüde güçlendirdiğini kanıtladı.

Akıllı TelefonAnTuTuOppoNubiaTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Soyuz MS-29 Uzay Aracı Uçuşa Hazırlanıyor: Yakıt İkmali TamamlandıSoyuz MS-29 Uzay Aracı Uçuşa Hazırlanıyor: Yakıt İkmali TamamlandıBugün, 20:56iPhone 18 kameralarında devrim: Apple, Sony'nin yıllardır süren tekeline son veriyoriPhone 18 kameralarında devrim: Apple, Sony'nin yıllardır süren tekeline son veriyorBugün, 19:57Yapay Zeka Yarışı: Google'ın Enerji Tüketimi Yüzde 37 ArttıYapay Zeka Yarışı: Google'ın Enerji Tüketimi Yüzde 37 ArttıBugün, 19:20Samsung Galaxy S27 Ultra'nın Batarya Kapasitesinde Rekor Kırması BekleniyorSamsung Galaxy S27 Ultra'nın Batarya Kapasitesinde Rekor Kırması BekleniyorBugün, 18:57T2 Operatörü Uluslararası Dolaşımda Ücretsiz İnternet Hizmetini Kalıcı Hale GetirdiT2 Operatörü Uluslararası Dolaşımda Ücretsiz İnternet Hizmetini Kalıcı Hale GetirdiBugün, 18:21Samsung katlanabilir akıllı telefon fiyatları keskin artıyor: Z Fold 8 Ultra'nın rekor kırması bekleniyorSamsung katlanabilir akıllı telefon fiyatları keskin artıyor: Z Fold 8 Ultra'nın rekor kırması bekleniyorBugün, 17:53
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı