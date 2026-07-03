iPhone 18 kameralarında devrim: Apple, Sony'nin yıllardır süren tekeline son veriyor

·65·Teknoloji
iPhone 18 kameralarında devrim: Apple, Sony'nin yıllardır süren tekeline son veriyor

Apple, gelecek akıllı telefon serisi olan iPhone 18'de uzun yıllardır süregelen geleneği bozarak kamera sensörleri tedariki için Samsung ile iş birliğine gidiyor. Bu karar, akıllı telefon pazarındaki en büyük iki rakibin teknolojik ittifakını yeni bir aşamaya taşıyor ve Sony'nin iPhone kameraları segmentindeki yıllardır süren tekeline son veriyor. Ixbt.com haber veriyor.

Mydrivers yayınından gelen bilgilere göre, Güney Koreli dev, iPhone 18 için özel görüntü sensörlerini ABD'nin Teksas eyaletinin Austin şehrindeki fabrikasında üretecek. Bu, Apple için stratejik öneme sahip bir gelişme; çünkü şirket, akıllı telefonlarının temel bileşenlerinden birini ilk kez doğrudan Amerika Birleşik Devletleri topraklarında üretmeyi başarıyor.

Yeni teknolojik imkanlar

Samsung tarafından iPhone için geliştirilen yeni sensörler, üç katmanlı bir yapıya dayanıyor. Bu teknoloji, piksel yoğunluğunu önemli ölçüde artırmaya hizmet ediyor. Sonuç olarak kullanıcılar, düşük ışıklı ortamlarda bile yüksek kaliteli, kumlanmasız ve net fotoğraflar çekme imkanına sahip olacaklar. Ayrıca, genişleyen dinamik aralık, ışık ve gölge arasındaki dengeyi daha doğal bir şekilde yansıtacak.

Yeni sensörlerin bir diğer avantajı ise veri okuma hızının yüksekliği ve enerji verimliliğidir. Bu durum sadece fotoğraf çekim sürecini hızlandırmakla kalmayıp, aynı zamanda batarya tasarrufuna da yardımcı oluyor. Apple uzmanları, bu optimizasyonla iPhone 18 kameralarını profesyonel seviyeye yaklaştırmayı hedefliyor.

Stratejik çeşitlendirme

Apple, temel bileşenleri birden fazla tedarikçiden satın alma stratejisini her zaman uygulamaktadır. Bu yöntem, şirketin tek bir ortağa bağımlı kalmamasını, riskleri çeşitlendirmesini ve fiyat müzakerelerinde üstünlük kurmasını sağlar. Sony uzun süre iPhone kameraları için tek sensör tedarikçisi olmuşken, Samsung'un pazara girişi rekabeti artıracaktır.

Teknoloji meraklıları için bu haber, cihazların fiyatı ve kalitesini doğrudan etkilemesi bakımından önemlidir. Samsung sensörlerinin entegrasyonunun, iPhone kameralarının gece modu yeteneklerini yeni bir seviyeye taşıması ve bu durumun iPhone akıllı telefonlarına olan talebi daha da artırması bekleniyor.

Hatırlatmak gerekirse, daha önce ağlarda iPhone 18 Pro Max modelleri için farklı bölgelere yönelik bataryaların fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Bu, Apple'ın 2026 amiral gemileri üzerinde şimdiden yoğun bir şekilde çalıştığını gösteriyor.

AppleiPhone 18SamsungSonyTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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