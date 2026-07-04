Ancelotti, Neymar'ın durumu hakkında açık konuştu

Brezilya Milli Takımı teknik direktörü Carlo Ancelotti, 2026 Dünya Kupası son 16 turundaki Norveç maçı öncesinde Neymar'ın fiziksel durumu ve takımdaki konumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Dünya Kupası başladığından beri yıldız hücum oyuncusu sahada toplam 14 dakika süre aldı. Dört maçın sadece birinde yedek kulübesinden oyuna dahil oldu.

«Neymar 90 dakika oynayabilir»

Ancelotti, Neymar'ın şu anda tam bir maç çıkarabilecek durumda olduğunu belirtti.

İtalyan teknik adam, «Evet, 90 dakika boyunca tam kapasite oynayabilir» dedi.

Böylece, hücum oyuncusunun Norveç karşısındaki kritik mücadelede daha fazla süre alma ihtimali göz ardı edilmiyor.

Az süre almaktan memnun değil

Brezilya teknik direktörü, Neymar'ın yedek kalmasından dolayı memnuniyetsiz olduğunu gizlemedi. Ancak futbolcunun bu durum karşısında profesyonelce davrandığı vurgulandı.

Ancelotti, «Bu durumdan memnun değil ama çok saygın bir duruş sergiliyor ve antrenmanlarda mükemmel çalışıyor» şeklinde konuştu.

«Takım arkadaşları onu çok seviyor»

Teknik adam, Neymar'ın sadece futbol yeteneğini değil, insani özelliklerini de yüksek şekilde takdir etti.

Teknik direktör, «Neymar çevresindekilere saygılı ve insanlara karşı nazik biridir. Takım arkadaşları onu çok seviyor» dedi.

Ancelotti'ye göre deneyimli hücumcu, Brezilya Milli Takımı için önemli oyunculardan biri olmaya devam ediyor.

Yüksek yetenek ve mütevazılık

Carlo Ancelotti, Neymar'ın takımdaki rolünün altını çizdi.

«Takımda önemli bir yere sahip. Yetenek seviyesi çok yüksek ancak aynı zamanda çok mütevazı. Ondan çok memnunum» dedi.

Teknik direktör ayrıca, hücumcunun her zamanki gibi sahaya çıkma ve takımına yardım etme isteğinin güçlü olduğunu ekledi.

Brezilya, Japonya'yı zorlanarak mağlup etti

2026 Dünya Kupası; ABD, Meksika ve Kanada stadyumlarında devam ediyor.

Brezilya, son 32 turunda Japonya Milli Takımı'nı 2-1'lik skorla zorlanarak mağlup etmişti.

Şimdi Carlo Ancelotti ve öğrencilerini, çeyrek final bileti için Norveç karşısında ciddi bir sınav bekliyor. Neymar'ın bu maçta ne kadar süre alacağı ise karşılaşma öncesi en çok tartışılan konulardan biri.