Chelsea Kadın Takımı Japon Yetenek Manaka Matsukubo'yu Kadrosuna Kattı

·36·Spor
Chelsea Kadın Takımı Japon Yetenek Manaka Matsukubo'yu Kadrosuna Kattı

Londralı Chelsea kulübü, kadın futbolu piyasasında sıradaki büyük transferini gerçekleştirdi. İngiltere şampiyonu, ABD'nin NWSL liginde göz dolduran Japon orta saha oyuncusu Manaka Matsukubo ile sözleşme imzaladığını resmen duyurdu. Bu transfer, Londra kulübünün orta sahasını daha da güçlendirmek ve uluslararası arenadaki hegemonyasını korumak yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Goal.com haberi veriyor.

21 yaşındaki futbolcu North Carolina Courage kulübünden transfer edildi. Taraflar beş yıllık karşılıklı sözleşme imzaladı. Matsukubo'nun geçen sezon ABD şampiyonasının en iyi orta saha oyuncusu seçilmesi, sahip olduğu yüksek potansiyelin bir göstergesi. Teknik becerisi ve oyun görüşünün, "mavilerin" yeni sezondaki taktik şemalarında belirleyici bir rol oynaması bekleniyor.

ABD'deki Başarılı Kariyer

Manaka Matsukubo'nun profesyonel kariyeri hızla gelişti. 2023 yılında 18 yaşındayken North Carolina Courage formasıyla kiralık olarakle debut yaptı. Kısa sürede kendini kanıtlayan futbolcu, 2024 yılında tam sözleşme imzaladı. Amerika futbolundaki istatistikleri takdire şayan: 58 maçta sahaya çıkarak 19 gol ve 10 asist yaptı.

Özellikle 2025 sezonu Japon yıldız için unutulmaz oldu. 11 gol ve dört asist kaydederek NWSL'nin en iyi orta saha oyuncusu unvanını kazandı. NWSL Challenge Cup finalindeki golü ve turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) seçilmesi, Avrupa devlerinin dikkatini çekmesine neden oldu.

Yeni Meydan Okuma ve Gerçekleşen Hayaller

Transfer gerçekleştikten sonra Matsukubo duygularını paylaştı. Sözlerine göre, Chelsea'ye katılmak onun için çocukluk hayalinin gerçekleşmesi anlamına geliyor. "Çok heyecanlıyım çünkü Chelsea tüm dünyaca ünlü ve zengin bir tarihe sahip bir kulüp. Çocukluğumdan beri bu takımı takip ediyorum ve onların kazanma geleneğini sürdürmelerine yardımcı olmak istiyorum", diye belirtti futbolcu, kulübün resmi sitesine verdiği röportajda.

Uluslararası düzeyde de Matsukubo şimdiden yerini aldı. Japonya milli takımıyla 19 maça çıkıp iki gol atmayı başardı. Milli takımın SheBelieves Cup turnuvasındaki başarısına ve Asya Kupası'nda Avustralya'ya karşı kazanılan galibiyete değerli katkılar sağladı. Artık yeteneklerini Avrupa'nın en güçlü liglerinden biri olan İngiltere Premier League'de sergileyecek.

Bu transfer Chelsea için sadece sportif açıdan değil, aynı zamanda Asya pazarındaki nüfuzunu artırmak için de faydalı görülüyor. Uzmanlara göre, Matsukubo'nun oyun tarzı Londra kulübünün hücum futboluna hızla adapte olacak ve takımın yeni liderlerinden biri haline gelecek.

ChelseaTransferKadın FutboluJaponyaNWSL
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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