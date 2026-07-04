NASA, uzaydaki en eski teleskoplardan biri olan Swift'i kurtarma operasyonuna başladı

NASA, uzay araştırmalarında önemli bir yere sahip olan Neil Gehrels Swift Observatory teleskobunu Dünya atmosferinde yanmaktan kurtarmak için benzersiz bir misyon başlattı. Bu operasyon kapsamında Pegasus XL roket taşıyıcısı, son uçuşunu gerçekleştirerek özel bir LINK cihazını yörüngeye taşıdı. Bu misyon sadece bilimsel önemiyle değil, aynı zamanda özel bir şirket tarafından bir devlet uydusunun başka bir yörüngeye taşınmasına yönelik tarihteki ilk girişim olmasıyla da dikkat çekiyor. Ixbt.com haber veriyor.

Swift gözlemevi, 2004 yılından beri uzaydaki gama patlamalarını ve yüksek enerjili olayları araştırmaktadır. Ancak yirmi yılı aşan hizmet süresi boyunca, artan güneş aktivitesi ve atmosferik direnç nedeniyle teleskobun yörüngesi önemli ölçüde alçaldı. Cihazın kendi motorları olmadığı için yüksekliği bağımsız olarak artıramıyor, bu da yakın yıllarda Dünya'ya düşme riskini doğuruyordu.

Kurtarıcı LINK cihazı ve operasyon detayları

ixbt.com verilerine göre, teleskobu kurtarma görevi Katalyst Space Technologies şirketi tarafından geliştirilen LINK aparatı tarafından üstlenildi. Plana göre, önümüzdeki haftalarda LINK teleskoba yaklaşacak ve onu detaylıca inceleyecek. Ardından, üç robotik manipülatör yardımıyla Swift gözlemevini sıkıca kavrayacak. Bu sürecin uzaydaki en karmaşık teknik operasyonlardan biri olması bekleniyor.

Yakalama işlemi başarıyla tamamlandığında, LINK aparatındaki iyon motorları çalışacak. Bu motorlar her iki cihazı birlikte yavaşça 600 kilometr yükseklikteki güvenli bir yörüngeye taşıyacak. Eğer her şey planlandığı gibi giderse, NASA bilim insanları teleskop yardımıyla birkaç yıl daha uzayın sırlarını araştırma imkanına sahip olacaklar.

Misyonun finansal ve hukuki yönleri de kendine özgü. NASA, bu proje için Katalyst Space Technologies ile 30 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı. Bu, özel sektörün uzaydaki altyapıyı koruma ve servis hizmetleri pazarına cesurca giriş yaptığının bir göstergesidir. Daha önce bu tür karmaşık görevler sadece devlet ajansları tarafından gerçekleştiriliyordu.

Pegasus XL roket taşıyıcısının son uçuşu

Bu fırlatma, Pegasus XL roketi için tarihi bir son oldu. 36 yıllık faaliyet süresince 45 misyon tamamlayan bu roket, benzersiz "havadan kalkış" sistemiyle ünlüydü. Bu kez de L-1011 Stargazer uçağı roketi Marshall Adaları üzerinde havaya taşıdı ve belirli bir yükseklikte serbest bıraktı. Ardından roketin kendi motorları çalışarak yükü yörüngeye ulaştırdı.

Pegasus XL, tam da bu özelliği — yer üstü kozmodromlarından uçuş imkanı olmayan uygunsuz noktalardan bile yörüngeye çıkabilmesi — nedeniyle Swift misyonu için en uygun aday olarak belirlenmişti. Artık bu efsanevi roket misyonunu tamamlayarak uzay endüstrisi tarihinde yerini alıyor. Yerini daha ucuz ve daha verimli yeni nesil taşıyıcı araçların alması bekleniyor.

Sonuç olarak, Swift Boost misyonu başarıyla tamamlanırsa, bu durum uzaydaki "ölü" veya yörüngeden çıkan uyduları restore etme konusunda yeni bir dönem başlatacaktır. Uzay meraklıları için bu tür teknolojik başarılar, özellikle özel uzay havacılığının gelişimi açısından, gelecekte uydu maliyetlerinin düşmesi ve servis kalitesinin artması bakımından büyük önem taşımaktadır.