2026 Dünya Kupası'nda Kendi Kalesine Gol Rekoru Kırıldı

2026 Dünya Kupası'nda tarihi bir istatistik daha kaydedildi. Avustralya ve Mısır arasındaki son 16 turu mücadelesinde atılan kendi kalesine golle birlikte, bu turnuvadaki toplam kendi kalesine gol sayısı 13'e yükseldi.

Muhammad Hani kendi kalesine gol attı

Karşılaşma sırasında Mısır milli takım savunmacısı Muhammad Hani topu kendi kalesine gönderdi.

Bu gol, 2026 Dünya Kupası'ndaki 13. kendi kalesine gol oldu ve turnuva tarihindeki önceki rekoru geride bıraktı.

2018 sonuçları geride kaldı

Kendi kalesine goller konusundaki önceki en yüksek rakam 2018 Dünya Kupası'nda kaydedilmişti.

O turnuvada futbolcular toplam 12 kez kendi kalelerine gol atmıştı. 2026 Dünya Kupası'nda ise henüz eleme turlarının ilk aşamasında bu sayı 13'e ulaştı.

Dünya Kupaları tarihinde toplam 67 kendi kalesine gol

Dünya Kupaları tarihinde bugüne kadar toplam 67 kendi kalesine gol kaydedildi.

Mevcut turnuva hala devam ettiği için bu rakam daha da artabilir.

Avustralya — Mısır maçında beraberlik

Şu anda Avustralya ve Mısır milli takımları arasındaki karşılaşmada skor 1-1 olarak seyrediyor.

Bu mücadelenin galibi, Dünya Kupası'nın son 16 turuna yükselecek.