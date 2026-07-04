ABD'de 2G Ağları Dönemi Tamamen Sona Eriyor: T-Mobile Son İstasyonları Kapatıyor

·28·Teknoloji
ABD'de 2G Ağları Dönemi Tamamen Sona Eriyor: T-Mobile Son İstasyonları Kapatıyor

ABD telekomünikasyon pazarında tarihi bir dönüm noktası yaşanıyor: Ülkedeki son 2G ağı resmen faaliyetlerini durduruyor. T-Mobile operatörü, bu yılın 3 Ağustos tarihinde ikinci nesil ağları tamamen kapatacağını duyurdu. Bu kararla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde 2G teknolojisi dönemi tamamen sona erecek ve ülke tamamen modern iletişim standartlarına geçecek. Ixbt.com haber veriyor.

T-Mobile, rakiplerine kıyasla bu eski ağı çok daha uzun süre korudu. Şirketin açıklamasına göre bu adım, eski telefon sahiplerine ve 2G tabanlı kurumsal sistemleri kullanan işletmelere yeni standartlara geçiş için ek süre tanımak amacıyla atılmıştı. Artık bu teknolojik geçiş sürecinin tamamlandığı kabul ediliyor.

Uluslararası dolaşım ve teknik konular

ixbt.com verilerine göre, 2G ağı uzun süre boyunca sadece yerel aboneler için değil, aynı zamanda uluslararası dolaşımdaki gezginler için de bir yedek kanal görevi gördü. Özellikle VoLTE teknolojisini desteklemeyen cihazlar üzerinden sesli aramalar yapmakta ikinci nesil ağlar kritik bir rol oynuyordu.

T-Mobile temsilcileri, son 2,5 yıl boyunca yabancı ortaklarla birlikte altyapıyı hazırlamak için kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirttiler. Amaç, 2G ağı kapatıldıktan sonra bile sesli iletişim ve veri iletim kalitesinin düşmemesini sağlamaktır. Bu, özellikle ABD'yi ziyaret eden yabancı turistler için oldukça önemlidir.

Rakiplerin deneyimi ve gelecek

Diğer büyük Amerikan operatörleri 2G ile çok daha önce vedalaşmıştı. Örneğin, AT&T operatörü ikinci nesil ağlarını 2017'de, Verizon ise 2020'de tamamen kapattı. T-Mobile bu listedeki son şirket olup, aldığı bu karar ABD iletişim tarihinde 2G sayfasını tamamen kapatıyor.

Bu süreç, Özbekistan gibi gelişmekte olan pazarlar için de özel bir sinyaldir. Ülkemizde 2G ve 3G ağları hala yaygın olarak kullanılsa da, küresel eğilim frekans kaynaklarının 4G LTE ve 5G gibi daha verimli teknolojiler için boşaltılması gerektiğini göstermektedir. Eski ağları korumak, operatörler için ek maliyet ve teknolojik kısıtlamalar getirmektedir.

Sonuç olarak, 2G ağının kapatılması sadece eski tuşlu telefonlarla vedalaşmak değil, aynı zamanda yüksek hızlı internet ve kaliteli sesli iletişim dönemine tam geçiş anlamına gelmektedir. Artık ABD topraklarında iletişim kurmak isteyen kullanıcıların en az 4G standardını destekleyen cihazlara sahip olmaları gerekmektedir.

T-Mobile2GABDTeknolojiTelekomünikasyon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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