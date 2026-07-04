Martin Odegaard Arsenal'den Ayrılmıyor: Galatasaray ile İlgili Haberler Reddedildi

Londra'nın Arsenal takımının kaptanı Martin Odegaard etrafındaki transfer söylentilerine nokta konuldu. Son günlerde Türk basınında yayılan orta saha oyuncusunun Galatasaray kulübüne transfer olacağına dair haberlerin gerçeğe aykırı olduğu ortaya çıktı. Goal.com yayınına göre, futbolcunun Emirates Stadyumu'nu terk edeceği yönündeki söylentiler tamamen asılsız. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Türk medyası, Galatasaray'ın Norveçli yıldızla kişisel sözleşme şartlarını anlaştığı yönünde haberler yaymıştı. Ancak Arsenal yönetimi ve futbolcuya yakın çevrelerden alınan bilgiler bu iddiaları yalanlıyor. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu şu anda Londra'da mutlu ve kulüp projesinin ayrılmaz bir parçası olmaya devam etmek istiyor.

Martin Odegaard, 2021 yılında Arsenal'e katıldığından beri takımın oyun tarzını şekillendiren temel figür haline geldi. Başlangıçta kiralık olarak oynayan futbolcu, daha sonra tam transfer edildi ve 2022 yılında takım kaptanlığına atandı. Geçen sezon onun kariyerindeki en başarılı sezon oldu, çünkü takımıyla 22 yıllık aradan sonra İngiltere Premier Lig şampiyonluğunu kazandı.

Kaptanın takımdaki yeri ve başarıları

Arsenal formasıyla toplam 234 maçta sahaya çıkıp 42 gol atan Odegaard, sadece sahada değil, soyunma odasında da büyük bir prestije sahip. Üst üste iki sezon (2022-23 ve 2023-24) boyunca kulübün en iyi futbolcusu seçilmesi de onun istikrarını gösteriyor. Ayrıca, takımıyla Şampiyonlar Ligi finaline kadar ulaştı ve Paris Saint-Germain'e karşı oynanan maçta gümüş madalyalar kazandı.

Şu anda futbolcu tüm dikkatini Norveç milli takımının Dünya Kupası'ndaki katılımına yöneltmiş durumda. Norveç milli takımı 1998'den bu yana ilk kez böyle prestijli bir turnuvada yer alıyor ve Odegaard kaptanlığında harika sonuçlar kaydediyor. O, grup aşamasındaki Irak ve Senegal'e karşı maçlarda ve 1/16 finalde Fildişi Sahili'nden alınan galibiyette de gollü paslar verdi.

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta da kaptanını bırakma niyetinde değil. Takım gelecek sezonda şampiyonluk unvanını korumayı hedefliyor ve bunun için Martin Odegaard temel lider olarak görülüyor. Galatasaray ile ilgili haberler ise sadece transfer piyasasındaki bir sonraki söylenti olarak ortaya çıktı. Futbolcunun mevcut sözleşmesi ve kulüpteki rolü, yakın zamanda Londra'dan ayrılmayacağını doğruluyor.