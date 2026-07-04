Yapay Zeka İnsanların Yerini Alamadı: Şirketler Çalışanlarını Geri Çağırıyor

·24·Teknoloji
Yapay Zeka İnsanların Yerini Alamadı: Şirketler Çalışanlarını Geri Çağırıyor

Son yıllarda birçok küresel şirket, maliyetleri düşürmek ve verimliliği artırmak amacıyla çalışanlarını yapay zeka (AI) sistemleriyle değiştirmeye çalıştı. Ancak uygulamada, otomasyon teknolojileri insan deneyimi ve karmaşık karar verme yeteneği karşısında yetersiz kalıyor. CNBC'nin haberine göre, daha önce personel sayısını azaltan büyük şirketler artık uzmanları toplu halde yeniden işe almaya başladı. Bunu Ixbt.com bildiriyor.

Bu trendin en belirgin örneklerinden biri Ford Motor Company oldu. Kalite kontrol süreçlerini tamamen otomatize etmeye çalışan şirket, beklenen sonucu alamayınca 350'den fazla mühendisi sadece işe geri almakla kalmadı, aynı zamanda pozisyonlarını da yükseltti. Şirket yönetimi, makine analiz sistemlerinin karmaşık üretim verilerini yorumlamada insan deneyimine ulaşamadığını kabul etti.

Ford'un otomotiv ekipmanları mühendisliğinden sorumlu başkan yardımcısı Charles Poon, yapay zekanın harika bir araç olabileceğini ancak etkinliğinin, analiz ettiği verilerin kalitesine ve uygulama bağlamına doğrudan bağlı olduğunu vurguladı. İnsan faktörü olmadan teknoloji, beklenmedik arızalara ve belirsizliklere açık kalmaya devam ediyor.

Müşteri Hizmetleri ve İK Alanındaki Sorunlar

Avustralya'nın finans kuruluşu Commonwealth Bank of Australia da benzer bir sorunla karşılaştı. Müşteri destek personellerinin sesli AI botlarıyla değiştirilmesi sonucunda çağrı merkezindeki iş yükü keskin bir şekilde arttı. Sistem, müşterilerin karmaşık taleplerini işlerken hatalar yaptı ve sonuç olarak banka, operatör kadrosunu yeniden kurmak zorunda kaldı.

Teknoloji devi IBM de stratejisinde değişikliklere gitti. Şirket, İK süreçlerini kısmen otomatize etmiş olsa da, 2026 yılına kadar ABD'de yeni personel alım planını açıkladı. IBM temsilcilerine göre; etik, durum değerlendirmesi ve stratejik karar verme ile ilgili görevler hala insan katılımı gerektiriyor.

İnsan kaynakları şirketi Orgvue tarafından yapılan araştırma sonuçları şu ilginç gerçekleri ortaya çıkardı:

  • Yöneticilerin yüzde 39'u, yapay zeka uygulamaları nedeniyle personel sayısını azalttığını itiraf etti;
  • Ancak bu kararı alanların yarısından fazlası daha sonra yanıldıklarını anladı;
  • Robert Half işe alım firmasının verilerine göre, otomasyon nedeniyle kaldırılan iş pozisyonlarının üçte biri yeniden oluşturuldu.

Günümüzde yapay zeka altyapısına milyarlarca dolar yatırım yapılmasına rağmen, küresel pazarda teknolojinin rolü yeniden gözden geçiriliyor. Artık AI, çalışanın yerini alan bir güç değil, ona yardımcı olan bir araç olarak yorumlanıyor. Özellikle iletişim, standart dışı düşünme ve geniş deneyim gerektiren alanlarda insan faktörü belirleyici önemini koruyor.

Yapay ZekaOtomasyonTeknolojiFordIBM
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Bilim insanları güneş ışığıyla hidrojen elde etmede rekor kırdıBilim insanları güneş ışığıyla hidrojen elde etmede rekor kırdıBugün, 02:50Yapay zekâ dünyasının yeni dili: 2024'te bilmeniz gereken temel terimlerYapay zekâ dünyasının yeni dili: 2024'te bilmeniz gereken temel terimlerBugün, 02:23ABD'de 2G Ağları Dönemi Tamamen Sona Eriyor: T-Mobile Son İstasyonları KapatıyorABD'de 2G Ağları Dönemi Tamamen Sona Eriyor: T-Mobile Son İstasyonları KapatıyorBugün, 01:57NASA, uzaydaki en eski teleskoplardan biri olan Swift'i kurtarma operasyonuna başladıNASA, uzaydaki en eski teleskoplardan biri olan Swift'i kurtarma operasyonuna başladıBugün, 01:25OnePlus küresel pazardan mı çekiliyor: ABD ve Birleşik Krallık'ta akıllı telefonlar tükendiOnePlus küresel pazardan mı çekiliyor: ABD ve Birleşik Krallık'ta akıllı telefonlar tükendiBugün, 00:55Steam Machine Konsollarında Ciddi Arıza: «Kırmızı Ölüm Çizgisi» Ortaya ÇıktıSteam Machine Konsollarında Ciddi Arıza: «Kırmızı Ölüm Çizgisi» Ortaya ÇıktıBugün, 00:29
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı