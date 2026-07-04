Yapay Zeka İnsanların Yerini Alamadı: Şirketler Çalışanlarını Geri Çağırıyor

Son yıllarda birçok küresel şirket, maliyetleri düşürmek ve verimliliği artırmak amacıyla çalışanlarını yapay zeka (AI) sistemleriyle değiştirmeye çalıştı. Ancak uygulamada, otomasyon teknolojileri insan deneyimi ve karmaşık karar verme yeteneği karşısında yetersiz kalıyor. CNBC'nin haberine göre, daha önce personel sayısını azaltan büyük şirketler artık uzmanları toplu halde yeniden işe almaya başladı. Bunu Ixbt.com bildiriyor.

Bu trendin en belirgin örneklerinden biri Ford Motor Company oldu. Kalite kontrol süreçlerini tamamen otomatize etmeye çalışan şirket, beklenen sonucu alamayınca 350'den fazla mühendisi sadece işe geri almakla kalmadı, aynı zamanda pozisyonlarını da yükseltti. Şirket yönetimi, makine analiz sistemlerinin karmaşık üretim verilerini yorumlamada insan deneyimine ulaşamadığını kabul etti.

Ford'un otomotiv ekipmanları mühendisliğinden sorumlu başkan yardımcısı Charles Poon, yapay zekanın harika bir araç olabileceğini ancak etkinliğinin, analiz ettiği verilerin kalitesine ve uygulama bağlamına doğrudan bağlı olduğunu vurguladı. İnsan faktörü olmadan teknoloji, beklenmedik arızalara ve belirsizliklere açık kalmaya devam ediyor.

Müşteri Hizmetleri ve İK Alanındaki Sorunlar

Avustralya'nın finans kuruluşu Commonwealth Bank of Australia da benzer bir sorunla karşılaştı. Müşteri destek personellerinin sesli AI botlarıyla değiştirilmesi sonucunda çağrı merkezindeki iş yükü keskin bir şekilde arttı. Sistem, müşterilerin karmaşık taleplerini işlerken hatalar yaptı ve sonuç olarak banka, operatör kadrosunu yeniden kurmak zorunda kaldı.

Teknoloji devi IBM de stratejisinde değişikliklere gitti. Şirket, İK süreçlerini kısmen otomatize etmiş olsa da, 2026 yılına kadar ABD'de yeni personel alım planını açıkladı. IBM temsilcilerine göre; etik, durum değerlendirmesi ve stratejik karar verme ile ilgili görevler hala insan katılımı gerektiriyor.

İnsan kaynakları şirketi Orgvue tarafından yapılan araştırma sonuçları şu ilginç gerçekleri ortaya çıkardı:

Yöneticilerin yüzde 39'u, yapay zeka uygulamaları nedeniyle personel sayısını azalttığını itiraf etti;

Ancak bu kararı alanların yarısından fazlası daha sonra yanıldıklarını anladı;

Robert Half işe alım firmasının verilerine göre, otomasyon nedeniyle kaldırılan iş pozisyonlarının üçte biri yeniden oluşturuldu.

Günümüzde yapay zeka altyapısına milyarlarca dolar yatırım yapılmasına rağmen, küresel pazarda teknolojinin rolü yeniden gözden geçiriliyor. Artık AI, çalışanın yerini alan bir güç değil, ona yardımcı olan bir araç olarak yorumlanıyor. Özellikle iletişim, standart dışı düşünme ve geniş deneyim gerektiren alanlarda insan faktörü belirleyici önemini koruyor.