OnePlus küresel pazardan mı çekiliyor: ABD ve Birleşik Krallık'ta akıllı telefonlar tükendi

·29·Teknoloji
OnePlus küresel pazardan mı çekiliyor: ABD ve Birleşik Krallık'ta akıllı telefonlar tükendi

Popüler teknoloji markası OnePlus çevresinde belirsiz bir durum ortaya çıktı. Şirketin Birleşik Krallık ve ABD'deki resmi çevrimiçi mağazalarında ürünler neredeyse tamamen tükendi; bu durum, markanın bu büyük pazarlardaki geleceği hakkında çeşitli şüpheler uyandırıyor. Bu durum sadece akıllı telefonları değil, aynı zamanda tabletleri ve giyilebilir cihazları da kapsıyor. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un verdiği bilgiye göre, Birleşik Krallık'taki resmi OnePlus mağazasında katalogdaki cihazların çoğu kayboldu. Akıllı telefonlar, tabletler, akıllı saatler ve kablosuz kulaklıkların birçok sayfasında ürünün stokta olmadığına dair uyarılar belirdi. Özellikle OnePlus 15 ve OnePlus 15R gibi amiral gemisi modellerin yanı sıra Pad 3 ve Pad Go 2 tabletlerin satın alınması mümkün değil.

Aynı zamanda, şirketin tüm OnePlus Watch saat modelleri ve marka kulaklıkları da satıştan kalktı. Şu an için bu cihazlar Amazon UK gibi üçüncü taraf perakendecilerde bulunabiliyor, ancak uzmanlara göre bu durumun sadece depolardaki kalan stokların satışı olma ihtimali yüksek.

ABD pazarındaki durum ve perakendecilerin tutumu

Okyanus ötesinde de durum daha iyi değil. Android Authority yayıncısının bildirdiğine göre, ABD'de OnePlus 15 ve OnePlus 15R akıllı telefonları sadece belirli konfigürasyonlarda kaldı. En dikkat çekici olanı ise, Amerika'nın büyük teknoloji mağazaları zinciri Best Buy'ın marka ürünlerinin satışını tamamen durdurmuş olmasıdır. Amazon platformundaki OnePlus ürün yelpazesi de keskin bir şekilde azaldı.

Bu durum, OnePlus'ın uluslararası işlerinin yeniden yapılandırıldığına dair haberlerin arka planında gerçekleşiyor. Daha önce bir dizi Avrupa ülkesinde şirketin odağını Oppo akıllı telefonlarını daha aktif olarak öne çıkarmaya kaydıracağı yönünde bilgiler yayılmıştı. Bilindiği üzere OnePlus ve Oppo markaları aynı holding bünyesindedir ve stratejileri genellikle birleştirilir.

Şu ana kadar OnePlus yönetimi, Birleşik Krallık veya Amerika pazarından çekilme konusunda resmi bir açıklama yapmadı. Cihaz kıtlığının kesin nedenleri de açıklanmadı. Bu, lojistikle ilgili geçici bir sorun veya markanın küresel stratejisindeki keskin bir dönüş olabilir.

Özbekistan pazarı için OnePlus ürünleri esas olarak resmi olmayan kanallar ve uluslararası tedarikçiler aracılığıyla gelmektedir. Eğer marka Batı pazarlarındaki faaliyetlerini kısıtlarsa, bu durum küresel fiyatları ve yeni modellerin bölgemize ulaşma hızını da etkileyebilir. Şu an için teknoloji meraklıları şirketin resmi açıklamasını bekliyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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