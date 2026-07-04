Postecoglou, Ronaldo'nun Al Nassr'ının başına geçti

·26·Spor
Postecoglou, Ronaldo'nun Al Nassr'ının başına geçti

Tottenham'ın eski teknik direktörü Ange Postecoglou, kariyerine Suudi Arabistan'da devam edecek.

Al Nassr basın servisi, Avustralyalı uzmanının takımın yeni teknik direktörü olarak atandığını resmen duyurdu.

İki yıllık sözleşme imzalandı

Bildirildiğine göre, Ange Postecoglou Riyad kulübüyle iki yıllık bir sözleşme imzaladı.

Deneyimli teknik adam, artık Al Nassr'ı yerel ve uluslararası turnuvalarda kupalar için mücadeleye hazırlayacak.

Postecoglou'nun zengin teknik direktörlük deneyimi

Uzman, kariyeri boyunca birçok tanınmış takımda görev yaptı.

Bunlar arasında şunlar yer alıyor:

  • Avustralya Milli Takımı;

  • Celtic;

  • Tottenham;

  • Nottingham Forest;

gibi takımları yönetti.

Son görev yeri Nottingham Forest'tı

Postecoglou'nun Al Nassr'dan önceki son görev yeri İngiltere'nin Nottingham Forest kulübüydü.

Bu takımdan Ekim 2025'te ayrılmıştı.

Şimdi Avustralyalı uzman, kariyerinde yeni bir sayfa açarak Suudi Arabistan'ın en ünlü kulüplerinden birinde görev yapacak.

Ange PostecoglouAl NassrTottenhamNottingham ForestSuudi Arabistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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