Bilim insanları güneş ışığıyla hidrojen elde etmede rekor kırdı

·5·Teknoloji
Bilim insanları güneş ışığıyla hidrojen elde etmede rekor kırdı

Fraunhofer ISE (Güneş Enerjisi Sistemleri Enstitüsü) araştırmacıları, güneş enerjisini doğrudan hidrojene dönüştüren deneysel bir cihazı sergilediler. Bu teknoloji %31,3 verimlilik oranı kaydederek sektördeki en yüksek sonuçlardan biri oldu. Bu keşfin gelecekte çevre dostu ve ucuz “yeşil” hidrojen üretiminde yeni bir dönem başlatması bekleniyor. Bununla ilgili Ixbt.com haber veriyor.

Günümüzde hidrojen elde etmenin geleneksel yöntemleri temelde iki aşamadan oluşur: önce güneş panelleri elektrik enerjisi üretir, ardından bu enerji suyu hidrojen ve oksijene ayıran elektrolizöre aktarılır. ixbt.com'a göre, böyle bir süreçte her aşamada enerjinin bir kısmı kaçınılmaz olarak kaybolur. Alman bilim insanlarının yeni geliştirmesi ise bu ara zinciri kaldırmaya olanak tanıyor.

Teknolojik yenilik ve verimlilik sırrı

Yeni sistem, güneş hücrelerini proton değiştirici membranlı elektrolizörlerle doğrudan bağlar. Bu da enerji kayıplarını keskin bir şekilde azaltmaya hizmet eder. Yüksek verimliliğe ulaşmak için araştırmacılar konsantratörlü fotovoltaik teknolojisinden yararlandılar. Burada özel Fresnel lensleri güneş ışığını toplar ve foto hücrelere yönlendirir.

Bu foto hücreler 4 volttan yüksek bir gerilim oluşturarak, seri bağlı iki elektrolizörü güçle beslemek için yeterli enerji sağlar. Sonuç olarak su molekülleri verimli bir şekilde kimyasal elementlere ayrılır. Deneysel modülün alanı sadece 64 santimetrekare olmasına rağmen, gerçek koşullardaki testler onun yüksek potansiyelini kanıtladı.

Proje lideri Frank Dimrot'un vurguladığı gibi, teknoloji şu an için gelişiminin ilk aşamasında bulunuyor. Bu nedenle, bu cihazların ne zaman ticari amaçlarla seri üretileceği hakkında net süreler söylemek için henüz erken. Şu anda ekip teknolojiyi pazara çıkarmak için Clearsun Energy şirketini kurma ve yatırımcıları çekme üzerinde çalışıyor.

Özbekistan gibi güneşli günlerin çok olduğu bölgeler için bu tür teknolojiler gelecekte büyük bir önem taşıyabilir. Güneş enerjisini doğrudan hidrojen formunda saklamak ve taşımak, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanma verimliliğini birkaç kat artırır. Araştırmacılara göre, konsantratörlü güneş hücrelerinin elektrolizörlerle doğrudan bağlanması gelecekte çevre dostu yakıt elde etmenin en uygun yolu olacaktır.

TeknolojiGüneş EnerjisiHidrojenFraunhofer ISEİnovasyon
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Yapay Zeka İnsanların Yerini Alamadı: Şirketler Çalışanlarını Geri ÇağırıyorYapay Zeka İnsanların Yerini Alamadı: Şirketler Çalışanlarını Geri ÇağırıyorBugün, 02:29Yapay zekâ dünyasının yeni dili: 2024'te bilmeniz gereken temel terimlerYapay zekâ dünyasının yeni dili: 2024'te bilmeniz gereken temel terimlerBugün, 02:23ABD'de 2G Ağları Dönemi Tamamen Sona Eriyor: T-Mobile Son İstasyonları KapatıyorABD'de 2G Ağları Dönemi Tamamen Sona Eriyor: T-Mobile Son İstasyonları KapatıyorBugün, 01:57NASA, uzaydaki en eski teleskoplardan biri olan Swift'i kurtarma operasyonuna başladıNASA, uzaydaki en eski teleskoplardan biri olan Swift'i kurtarma operasyonuna başladıBugün, 01:25OnePlus küresel pazardan mı çekiliyor: ABD ve Birleşik Krallık'ta akıllı telefonlar tükendiOnePlus küresel pazardan mı çekiliyor: ABD ve Birleşik Krallık'ta akıllı telefonlar tükendiBugün, 00:55Steam Machine Konsollarında Ciddi Arıza: «Kırmızı Ölüm Çizgisi» Ortaya ÇıktıSteam Machine Konsollarında Ciddi Arıza: «Kırmızı Ölüm Çizgisi» Ortaya ÇıktıBugün, 00:29
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı