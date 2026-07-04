Bilim insanları güneş ışığıyla hidrojen elde etmede rekor kırdı

Fraunhofer ISE (Güneş Enerjisi Sistemleri Enstitüsü) araştırmacıları, güneş enerjisini doğrudan hidrojene dönüştüren deneysel bir cihazı sergilediler. Bu teknoloji %31,3 verimlilik oranı kaydederek sektördeki en yüksek sonuçlardan biri oldu. Bu keşfin gelecekte çevre dostu ve ucuz “yeşil” hidrojen üretiminde yeni bir dönem başlatması bekleniyor. Bununla ilgili Ixbt.com haber veriyor.

Günümüzde hidrojen elde etmenin geleneksel yöntemleri temelde iki aşamadan oluşur: önce güneş panelleri elektrik enerjisi üretir, ardından bu enerji suyu hidrojen ve oksijene ayıran elektrolizöre aktarılır. ixbt.com'a göre, böyle bir süreçte her aşamada enerjinin bir kısmı kaçınılmaz olarak kaybolur. Alman bilim insanlarının yeni geliştirmesi ise bu ara zinciri kaldırmaya olanak tanıyor.

Teknolojik yenilik ve verimlilik sırrı

Yeni sistem, güneş hücrelerini proton değiştirici membranlı elektrolizörlerle doğrudan bağlar. Bu da enerji kayıplarını keskin bir şekilde azaltmaya hizmet eder. Yüksek verimliliğe ulaşmak için araştırmacılar konsantratörlü fotovoltaik teknolojisinden yararlandılar. Burada özel Fresnel lensleri güneş ışığını toplar ve foto hücrelere yönlendirir.

Bu foto hücreler 4 volttan yüksek bir gerilim oluşturarak, seri bağlı iki elektrolizörü güçle beslemek için yeterli enerji sağlar. Sonuç olarak su molekülleri verimli bir şekilde kimyasal elementlere ayrılır. Deneysel modülün alanı sadece 64 santimetrekare olmasına rağmen, gerçek koşullardaki testler onun yüksek potansiyelini kanıtladı.

Proje lideri Frank Dimrot'un vurguladığı gibi, teknoloji şu an için gelişiminin ilk aşamasında bulunuyor. Bu nedenle, bu cihazların ne zaman ticari amaçlarla seri üretileceği hakkında net süreler söylemek için henüz erken. Şu anda ekip teknolojiyi pazara çıkarmak için Clearsun Energy şirketini kurma ve yatırımcıları çekme üzerinde çalışıyor.

Özbekistan gibi güneşli günlerin çok olduğu bölgeler için bu tür teknolojiler gelecekte büyük bir önem taşıyabilir. Güneş enerjisini doğrudan hidrojen formunda saklamak ve taşımak, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanma verimliliğini birkaç kat artırır. Araştırmacılara göre, konsantratörlü güneş hücrelerinin elektrolizörlerle doğrudan bağlanması gelecekte çevre dostu yakıt elde etmenin en uygun yolu olacaktır.