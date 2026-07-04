Steam Machine Konsollarında Ciddi Arıza: «Kırmızı Ölüm Çizgisi» Ortaya Çıktı

Oyuncuların uzun süredir beklediği Steam Machine konsolları piyasaya çıkar çıkmaz beklenmedik teknik sorunlarla karşılaştı. Cihazı ilk edinen kullanıcılar, sistemin tamamen çökmesine neden olan ciddi bir donanım arızası bildirmeye başladı. Bu durum sosyal medyada şimdiden «kırmızı ölüm çizgisi» (Red line of death) olarak adlandırıldı. Ixbt.com haberi veriyor.

Reddit platformunun me_hill takma adlı kullanıcısı, bu sorunla karşılaşan ilk alıcılardan biri oldu. Onun ifadelerine göre, konsol bir yazılım güncellemesinden birkaç dakika sonra bozuldu. Cihazın ön panelindeki ışık göstergesinde kırmızı bir çizgi belirdi ve ardından Steam Machine bir daha açılmadı. Kullanıcı, No Man's Sky oyununu beş dakika oynadıktan sonra sistemin güncelleme istediğini ve işlem sonunda konsolun «öldüğünü» yazıyor.

Grafik İşlemci Arızaları

Digital Foundry uzmanlarının belirttiğine göre, ışık panelinin sağ tarafındaki kırmızı gösterge sadece bir süs değil, özel bir hata kodudur. Steam Machine destek sayfasındaki bilgilere göre, bu sinyal sistemde grafik işlemci (GPU) ile ilgili ciddi bir arıza tespit edildiği anlamına geliyor. Diğer kullanıcılar da monitöre görüntü gelmemesinden şikayetçi, bu da grafik yongasının bozulduğunu doğrulayan temel bir belirtidir.

Şu anda Reddit topluluğunda çeşitli teknik çözümler önerilse de, uzmanlar en doğru yolun Valve şirketinin müşteri destek hizmetine başvurmak olduğunu tavsiye ediyor. Ancak, Steam Machine konsollarının üretim hacminin sınırlı olması ve piyasada kıtlık yaşanması nedeniyle, arızalı cihazın yenisiyle değiştirilme süreci oldukça karmaşık olabilir.

Tarih Tekrar mı Ediyor?

Bu olay, oyuncularda Xbox 360 konsollarındaki ünlü «kırmızı ölüm halkası» (RRoD) veya PlayStation 3'teki «sarı ölüm halkası» ile ilgili tatsız anıları canlandırıyor. O dönemde bu sorunlar binlerce cihazın kitlesel olarak kullanılamaz hale gelmesine neden olmuştu. Steam Machine ile ilgili durumun münferit bir olay mı yoksa kitlesel bir kusur mu olduğu, önümüzdeki haftalarda teslimat hacmi arttığında belli olacak.

Hatırlatalım, Steam Machine konsollarının resmi satışı 30 Haziran'da başlamıştı. Cihazın kıtlığı nedeniyle «karaborsada» fiyatlar hızla yükseldi. ixbt.com verilerine göre, eBay açık artırmalarında satıcılar konsol için 1700 dolardan 3200 dolara kadar fiyat istiyor. Bu kadar yüksek fiyata alınan bir cihazın birkaç dakika içinde bozulması, kullanıcılar için büyük bir finansal darbe anlamına geliyor.