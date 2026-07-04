Steam Machine Konsollarında Ciddi Arıza: «Kırmızı Ölüm Çizgisi» Ortaya Çıktı

·46·Teknoloji
Steam Machine Konsollarında Ciddi Arıza: «Kırmızı Ölüm Çizgisi» Ortaya Çıktı

Oyuncuların uzun süredir beklediği Steam Machine konsolları piyasaya çıkar çıkmaz beklenmedik teknik sorunlarla karşılaştı. Cihazı ilk edinen kullanıcılar, sistemin tamamen çökmesine neden olan ciddi bir donanım arızası bildirmeye başladı. Bu durum sosyal medyada şimdiden «kırmızı ölüm çizgisi» (Red line of death) olarak adlandırıldı. Ixbt.com haberi veriyor.

Reddit platformunun me_hill takma adlı kullanıcısı, bu sorunla karşılaşan ilk alıcılardan biri oldu. Onun ifadelerine göre, konsol bir yazılım güncellemesinden birkaç dakika sonra bozuldu. Cihazın ön panelindeki ışık göstergesinde kırmızı bir çizgi belirdi ve ardından Steam Machine bir daha açılmadı. Kullanıcı, No Man's Sky oyununu beş dakika oynadıktan sonra sistemin güncelleme istediğini ve işlem sonunda konsolun «öldüğünü» yazıyor.

Grafik İşlemci Arızaları

Digital Foundry uzmanlarının belirttiğine göre, ışık panelinin sağ tarafındaki kırmızı gösterge sadece bir süs değil, özel bir hata kodudur. Steam Machine destek sayfasındaki bilgilere göre, bu sinyal sistemde grafik işlemci (GPU) ile ilgili ciddi bir arıza tespit edildiği anlamına geliyor. Diğer kullanıcılar da monitöre görüntü gelmemesinden şikayetçi, bu da grafik yongasının bozulduğunu doğrulayan temel bir belirtidir.

Şu anda Reddit topluluğunda çeşitli teknik çözümler önerilse de, uzmanlar en doğru yolun Valve şirketinin müşteri destek hizmetine başvurmak olduğunu tavsiye ediyor. Ancak, Steam Machine konsollarının üretim hacminin sınırlı olması ve piyasada kıtlık yaşanması nedeniyle, arızalı cihazın yenisiyle değiştirilme süreci oldukça karmaşık olabilir.

Tarih Tekrar mı Ediyor?

Bu olay, oyuncularda Xbox 360 konsollarındaki ünlü «kırmızı ölüm halkası» (RRoD) veya PlayStation 3'teki «sarı ölüm halkası» ile ilgili tatsız anıları canlandırıyor. O dönemde bu sorunlar binlerce cihazın kitlesel olarak kullanılamaz hale gelmesine neden olmuştu. Steam Machine ile ilgili durumun münferit bir olay mı yoksa kitlesel bir kusur mu olduğu, önümüzdeki haftalarda teslimat hacmi arttığında belli olacak.

Hatırlatalım, Steam Machine konsollarının resmi satışı 30 Haziran'da başlamıştı. Cihazın kıtlığı nedeniyle «karaborsada» fiyatlar hızla yükseldi. ixbt.com verilerine göre, eBay açık artırmalarında satıcılar konsol için 1700 dolardan 3200 dolara kadar fiyat istiyor. Bu kadar yüksek fiyata alınan bir cihazın birkaç dakika içinde bozulması, kullanıcılar için büyük bir finansal darbe anlamına geliyor.

Steam MachineValveKonsolTeknolojiArıza
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

NASA, uzaydaki en eski teleskoplardan biri olan Swift'i kurtarma operasyonuna başladıNASA, uzaydaki en eski teleskoplardan biri olan Swift'i kurtarma operasyonuna başladıBugün, 01:25OnePlus küresel pazardan mı çekiliyor: ABD ve Birleşik Krallık'ta akıllı telefonlar tükendiOnePlus küresel pazardan mı çekiliyor: ABD ve Birleşik Krallık'ta akıllı telefonlar tükendiBugün, 00:55NASA, Boeing Starliner Projesindeki Başarısızlıkların Nedenlerini AçıkladıNASA, Boeing Starliner Projesindeki Başarısızlıkların Nedenlerini AçıkladıDün, 23:55Tarayıcı Savaşları: Yapay Zeka Chrome ve Safari Hakimiyetine Son mu Veriyor?Tarayıcı Savaşları: Yapay Zeka Chrome ve Safari Hakimiyetine Son mu Veriyor?Dün, 23:52Roskosmos, Tamamen Yeniden Kullanılabilir Korona Roketini TanıtacakRoskosmos, Tamamen Yeniden Kullanılabilir Korona Roketini TanıtacakDün, 23:29Uzaktan Çalışanlar İçin Devrim Niteliğinde Gadget: Dune Klavye TanıtıldıUzaktan Çalışanlar İçin Devrim Niteliğinde Gadget: Dune Klavye TanıtıldıDün, 23:20
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı