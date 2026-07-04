Motorola, dünya çapında ücretsiz mobil internet sunan Global Connect hizmetini başlattı

·22·Teknoloji
Motorola, dünya çapında ücretsiz mobil internet sunan Global Connect hizmetini başlattı

Motorola, uluslararası seyahatler sırasındaki iletişim sorunlarını çözmeye yönelik yeni Global Connect hizmetini tanıttı. Bu platform, kullanıcılara eSIM teknolojisi aracılığıyla dünyanın 160'tan fazla ülkesinde mobil internet kullanma imkânı sunuyor. Bu çözümün en büyük avantajı, yolcuların artık her yeni ülkeye gittiklerinde yerel operatörlerden SIM-karta aramasına veya karmaşık ayarlar yapmasına gerek olmamasıdır. Bu konuda Ixbt.com haber :veriyor.

ixbt.com'a göre proje, Gigs şirketi ile işbirliği içinde geliştirildi ve Motorola akıllı telefonları için ilk yerleşik eSIM çözümü oldu. Şu anda bu uygulama, Google Play mağazasında Brezilya, Meksika, Arjantin, Peru ve Şili gibi Latin Amerika ülkelerindeki kullanıcılar için açık. Şirket, 2026 yılının sonuna kadar hizmet kapsamını genişletmeyi ve Almanya ve Birleşik Krallık gibi Avrupa ülkelerinde de faaliyete geçirmeyi planlıyor.

Ücretsiz veri ve otomatik bağlanma imkânı

Yeni hizmetin en cazip yönlerinden biri, kayıt olan her kullanıcıya 1 GB miktarında mobil internet verisinin tamamen ücretsiz sunulmasıdır. Bu bonus paketi dünyanın 160'tan fazla ülkesinde kullanılabilir. Ücretsiz veri tüketildikten sonra, kullanıcılar ihtiyaçlarına göre çeşitli ücretli tarif planlarını ve paketleri doğrudan uygulamanın içinden satın alabilecekler.

Global Connect hizmeti "tek eSIM — tüm ülkeler" ilkesiyle çalışıyor. Yani, sınırı geçtiğinizde sistem otomatik olarak yerel iletişim operatörlerinin ağlarına bağlanıyor. Bu da kullanıcıyı her seferinde yeni numara alma veya dijital SIM-kartayı yeniden takma derdinden kurtarıyor. Hizmetin istikrarlı çalışması, yüzlerce uluslararası operatörle işbirliği yapan Gigs platformu tarafından sağlanıyor.

Yalnızca internet ve mesajlaşma uygulamaları için tasarlandı

Belirtmek gerekir ki, Global Connect şu an için yalnızca mobil internet hizmetini destekliyor. Geleneksel sesli aramalar ve SMS mesajları gönderme imkânı bulunmuyor. Motorola yetkililerinin açıklamasına göre, modern yolcuların çoğu iletişim için Telegram, WhatsApp veya diğer mesajlaşma uygulamalarını kullanıyor, bu nedenle geleneksel mobil iletişim türleri önemini yitiriyor.

Bu teknoloji, eSIM özelliğine sahip tüm Motorola akıllı telefonlarında, bunun yanı sıra uygun fiyatlı segmente ait Moto G Play 2026 modelinde de çalışıyor. Özbekistanlı kullanıcılar için de bu tür hizmetlerin sunulmasının gelecekte uluslararası dolaşım masraflarını önemli ölçüde azaltacağı ve yurt dışında sürekli iletişimde olma imkânı sağlayacağı bekleniyor.

MotorolaGlobal ConnectESIMMobil InternetTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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