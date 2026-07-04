Messi 39 yaşında da durmuyor: 7 golle gol krallığında lider

Arjantin milli takımı forveti Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası 1/16 finalında Cape Verde'ye karşı oynanan dramatik maçın en iyi futbolcusu seçildi.

39 yaşındaki yıldız, takımının üç golünün de tamamında yer alarak Arjantin'in uzatmalarda elde ettiği 3:2'lik galibiyetine büyük katkı sağladı.

Messi skoru açtı

Maçın 29. dakikasında Lionel Messi rakip kaleyi ele geçirerek Arjantin'i öne geçirdi.

O daha sonra takımının diğer iki golünde de doğrudan yer aldı. Böylece Arjantinli forvet, maçtaki tüm gollü hareketlerin merkezinde oldu.

Galip uzatmalarda belirlendi

Cape Verde, turnuvanın favorisine layık bir direniş gösterdi ve normal süre boyunca mağlup olmadı.

Galip yalnızca uzatmalarda belirlendi. Arjantin 3:2 üstün gelerek Dünya Kupası çeyrek finaline yükseldi.

Messi turnuva gol kralı olmaya devam ediyor

Lionel Messi 2026 Dünya Kupası'nda yüksek verim gösteriyor.

Şu ana kadar:

4 maçta sahaya çıktı;

7 gol attı;

turnuva gol kralları listesinde lider konumda bulunuyor.

39 yaşında da Messi takımının ana lideri ve en tehlikeli forveti olmaya devam ediyor.

Sıradaki rakip — Mısır

Arjantin 1/8 final aşamasında Mısır milli takımına karşı sahaya çıkacak.

Bu maç 7 Temmuz'da oynanacak. Messi ve Mohamed Salah arasındaki karşılaşmanın çeyrek finalin en heyecanlı maçlarından biri olması bekleniyor.