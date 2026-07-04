Çöp Dije Düşündüğü Tablo Milyonlarca Dolara Değer Biçildi

·5·Dünya
Çöp Dije Düşündüğü Tablo Milyonlarca Dolara Değer Biçildi

İspanya'nın Sevilla şehrinde yaşayan bir adam, yol kenarından bulduğu tabloyu başlangıçta sıradan bir atılmış eşya sanmış. Ancak daha sonra bunun ünlü ressam Joaquín Sorolla'nın değerli eserlerinden biri olduğu anlaşılmış.

57 yaşındaki Andres Urtado'ya göre, tabloyu yol kenarında görmüş ve eserin kendisinden çok güzel çerçevesi hoşuna gittiği için evine götürmüş.

Daha sonra anlaşıldığına göre, tablo yıllardır Sevilla'daki ailelerden birine aitmiş. Aile tatil için çıktığında onu her zaman yanında taşımayı alışkanlık edinmiş. Bir sonraki seyahatlerinde tabloyu arabanın bagajına yerleştirmek istemişler, ancak acele nedeniyle duvara yaslayıp unutmuşlar. Eserin kaybolduğunu fark ettiklerinde ise onu bulmanın imkanı olmamış.

Tablonun gerçek değerini öğrenmek isteyen Andres Urtado önce yapay zeka yardımıyla onu inceletmiş. Program eser için çok yüksek değerler gösterince, bunu netleştirmek amacıyla Madrid'deki müzayede evlerinden birine başvurmuş. Uzmanların incelemesi sonucunda tablonun ünlü İspanyol ressam Joaquín Sorolla'nın kaleminden çıkmış değerli bir eser olduğu doğrulanmış.

Tablonun kaybolduğu haberini alan Andres Urtado durumu gizlemeyerek kendisi polise telefon etmiş. Eseri yol kenarından bulduğunu söyleyerek, onu gerçek sahiplerine teslim etmeye hazır olduğunu belirtmiş. Çok geçmeden, değerli tablo sahiplerine iade edilmiş.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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