Huawei Mate 80 Pro ve Kirin 9030 Pro: Grafik verimliliği yüzde 76 arttı

·34·Teknoloji
Huawei Mate 80 Pro ve Kirin 9030 Pro: Grafik verimliliği yüzde 76 arttı

Çin'in teknoloji devi Huawei, yeni amiral gemisi Mate 80 Pro ve onun kalbi olan Kirin 9030 Pro işlemcisi ile mobil pazarda büyük bir yankı uyandırıyor. Bilibili platformasındaki popüler Geekerwan kanalı tarafından gerçekleştirilen derin teknik analizler, yeni çipin yalnızca performans değil, enerji verimliliği açısından da sektör liderleriyle rekabet edebileceğini gösteriyor. Bu, Huawei için yaptırım koşullarında kendi bağımsız ekosistemini yaratma yolunda önemli bir adımdır. Bu hakkında Ixbt.com haber veriyor.

Kirin 9030 Pro işlemcisi yaklaşık 15 milyar transistör içeriyor, bu gösterge ile Apple A15 ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 gibi popüler çiplerin seviyesine yükseldi. Yeni işlemci 9 çekirdekli bir mimariye sahip ve 14 akışta çalışıyor. İçinde 2,75 GHz frekanslı bir süper çekirdek, dört yüksek performanslı ve dört enerji tasarruflu çekirdek bulunuyor. Böyle bir konfigürasyon, cihazın ağ görevler ve günlük işler arasında denge kurmasına yardımcı oluyor.

Grafik ve oyunlardaki devrim niteliğindeki artış

En büyük değişiklik Maliang 935 grafik işlemcisinde gözlendi. 3DMark Steel Nomad Light test sonuçlarına göre, yeni GPU önceki nesil Kirin 9020 ile karşılaştırıldığında performansı yüzde 76 artırmayı başardı. Bu, Özbekistanlı oyuncular ve mobil grafik talepkar kullanıcılar için çok önemli bir haber, çünkü çip donanım seviyesinde ışın izleme (ray tracing) teknolojisini de destekliyor.

Oyun testlerinde Mate 80 Pro şaşırtıcı sonuçlar kaydetti. Örneğin, Genshin Impact oyununun HarmonyOS için optimize edilmiş versiyonunda cihaz, 804p piksel sayısında kararlı bir 60 FPS (kare/saniye) hız sağladı. Bunda ortalama enerji tüketimi yalnızca 4,9 W oldu. Uzmanlara göre, bu gösterge Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden bile daha verimli, çünkü Qualcomm çipi daha düşük (720p) kalitede daha fazla güç tüketiyor.

Mimari ve optimizasyon sırları

Çipin iç yapısında önbelleğe özel bir önem verildi. Süper çekirdeğin L2 önbelleği 2 MB'a, toplam L3 önbelleği ise 12 MB'a çıkarıldı. Ayrıca sistem önbelleğinin (SLC) 12 MB'a kadar genişletilmesi veri değişim hızını önemli ölçüde artırdı. Sonuç olarak HarmonyOS arayüzü daha akıcı ve hızlı çalışmaya başladı.

İşlemcinin diğer blokları da önemli ölçüde güncellendi:

  • Nöroişlemci (NPU) artık üç hesaplama bloğundan oluşan bir mimari kullanıyor;
  • Görüntü işleme bloğu (ISP) 9.0 versiyonuna güncellendi;
  • Yerleşik modem alanı yüzde 31 küçültülerek diğer bileşenler için yer açıldı.

ixbt.com verilerine göre, Huawei donanımını ve yazılımını (HarmonyOS) o kadar sıkı entegre etti ki, bu cihazın genel performansını yeni bir seviyeye taşıdı. Özbekistan pazarında Huawei akıllı telefonlarına olan ilginin hala yüksek olduğunu göz önüne alırsak, Mate 80 Pro'nun yüksek özerkliği ve güçlü grafiği ile amiral gemileri segmentinde hak ettiği yeri alması bekleniyor.

HuaweiKirinAkıllı TelefonTeknolojiİşlemci
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

AnTuTu Raporu: Modern Android akıllı telefonlar hangi teknik özelliklere sahipAnTuTu Raporu: Modern Android akıllı telefonlar hangi teknik özelliklere sahipBugün, 07:52Intel orta segmentte devrim yapmak istiyor: Core Ultra 5 işlemcileri 22 çekirdekli olacakIntel orta segmentte devrim yapmak istiyor: Core Ultra 5 işlemcileri 22 çekirdekli olacakBugün, 07:22Havacılık devrimi: JetZero şirketi Boeing'in yerine geçecek Z4 uçağını monte etmeye başladıHavacılık devrimi: JetZero şirketi Boeing'in yerine geçecek Z4 uçağını monte etmeye başladıBugün, 06:51Çin dünyanın en büyük yüzen rüzgar türbinini devreye aldıÇin dünyanın en büyük yüzen rüzgar türbinini devreye aldıBugün, 06:24Enerji devrimi: 1500'den fazla şarj edilebilen yeni çinko-iyonlu akümülatör geliştirildiEnerji devrimi: 1500'den fazla şarj edilebilen yeni çinko-iyonlu akümülatör geliştirildiBugün, 05:59Biyolojide Devrim: Bilim İnsanları Kendi Kendine Çoğalan İlk Sentetik Hücreyi YarattıBiyolojide Devrim: Bilim İnsanları Kendi Kendine Çoğalan İlk Sentetik Hücreyi YarattıBugün, 05:21
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı