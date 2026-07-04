FIFA Messi'nin rekorunu iptal etti: aslında ne oldu?

Lionel Messi'nin dünya şampiyonaları tarihindeki en iyi asist olduğu haberi Arjantinli taraftarları sevindirmişti. Ancak FIFA'nın maç sonrasındaki kararı durumu tamamen değiştirdi.

Messi belirleyici golde yer almıştı

Çetin mücadelelere ve gergin anlara sahne olan maçta Arjantin, Cape Verde milli takımını 3-2 mağlup etti.

Maçın uzatma dakikalarında Lionel Messi, Cristian Romero'nun gol attığı pozisyonda son pası verdi. Başlangıçta bu gol, Messi'nin dünya şampiyonalarındaki dokuzuncu asisti olarak kaydedildi.

Bu sonuçla efsanevi Diego Maradona'yı geride bırakmış gibi görünüyordu.

FIFA kararı değiştirdi

Ancak maçtan sonra FIFA pozisyonu yeniden inceledi. Organizasyon, Romero'nun attığı golü Cape Verde futbolcusu Diney'nin kendi kalesine attığı gol olarak resmileştirdi.

Bu nedenle Messi'nin pası gol asisti olarak istatistiklere girmedi.

Sonuç olarak Messi'nin dünya şampiyonalarındaki asist sayısı sekizde kaldı.

Messi ve Maradona hâlâ rekor ortakları

Şu anda dünya şampiyonalarında Lionel Messi ve Diego Maradona sekizer gol asisti yapmış bulunuyor.

Böylece, Arjantinli iki büyük futbolcu bu istatistikte rekoru şu an için birlikte paylaşıyorlar.

Sonraki fırsat — Mısır'a karşı

Arjantin son 16 turunda Mısır milli takımına karşı sahaya çıkacak.

Eğer Messi bu maçta en az bir gol asisti yaparsa, Maradona'yı geride bırakarak dünya şampiyonaları tarihinde en çok asist veren futbolcu olarak tek başına rekor sahibi olacak.

Sizce Messi, Mısır'a karşı oynanan maçta tarihi rekoru yenileyebilir mi?