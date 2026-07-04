Mohamed Salah "panenka" tekniğiyle maçın kahramanı oldu

·47·Spor
Mohamed Salah "panenka" tekniğiyle maçın kahramanı oldu

Mısır milli takımı, 2026 Dünya Kupası 1/16 finalında Avustralya'yı penaltı atışlarında yenerek çeyrek finale yükseldi.

Maçın ardından FIFA, Mohamed Salah'ı maçın en iyi futbolcusu seçti. 34 yaşındaki kanat oyuncusu maç boyunca gol veya asist kaydetmese de, belirleyici penaltı serisinde ustalık gösterdi.

Asıl sürede galip belirlenmedi

Avustralya ve Mısır arasındaki kıran kırana mücadelenin asıl süresi 1-1 sona erdi.

Beraberlik nedeniyle sonraki tura giden bilet penaltı serisinde belirlendi. Mısır futbolcuları soğukkanlılıkla hareket ederek 4-2 öne geçti.

Salah'tan harika "panenka"

Penaltı serisinde Mohamed Salah topun başına gelerek vuruşunu "panenka" tekniğiyle isabetle gerçekleştirdi.

Mısırlı yıldızın kendinden emin ve harika vuruşu takımına psikolojik üstünlük sağladı. Sonuçta Afrikalılar Avustralya'yı turnuvadan eledi.

FIFA Salah'ı en iyi futbolcu seçti

Mohamed Salah, mücadelenin asıl ve uzatma süresinde gol veya gol pasının yazarı olmadı.

Buna rağmen, onun sahadaki liderliği ve penaltı serisindeki soğukkanlı performansı FIFA tarafından yüksek değerlendirildi. Salah, Avustralya — Mısır maçının en iyi futbolcusu olarak kabul edildi.

Sıradaki rakip — Arjantin

Bu galibiyetin ardından Mısır milli takımı Dünya Kupası'nın 1/8 final turuna yükseldi.

Şimdi Salah ve takım arkadaşlarını, turnuvanın favorilerinden biri olan Arjantin'e karşı zorlu bir maç bekliyor.

Avustralya'ya karşı maçtaki kahramanlığın ardından tüm dikkatler Salah'ın Arjantin ile maçta nasıl performans göstereceğine çevrildi.

Mohamed SalahMısırAvustralyaArjantin
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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