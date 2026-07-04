Mareska Döneminde Manchester City'de Kim Kalıyor, Kim Gidiyor?

Manchester City'de Pep Guardiola dönemi sona ererken, Enzo Mareska liderliğinde yeni bir aşama başlıyor.

Takım geçen sezon iki kupa kazanmış olsa da, kulüp yönetimi kadroda ciddi bir yenileme planlıyor. City Xtra yayını, her futbolcunun geleceğini analiz ederek kimlerin yeni projenin parçası olacağını ve kimlerin Etihad'dan ayrılacağını değerlendirdi.

Kaleciler

Gianluigi Donnarumma — kalıyor

İtalyan kaleci, geçen yaz transfer penceresinin sonunda City'nin as kalecisi oldu ve sezon boyunca bu konumunu korudu.

Mareska'nın onun oyun tarzına yaklaşımı henüz bilinmiyor. Ancak Donnarumma'nın yüksek maaşı ve takımdaki konumu göz önüne alındığında, kalma ihtimali oldukça yüksek.

James Trafford — gidebilir

Mareska, genç kaleciye as kadro için bir şans daha verebilir.

Buna rağmen, Donnarumma'nın takımda kalması beklendiği için Trafford'un düzenli oyun süresi adına başka bir kulübe transfer olma ihtimali yüksek.

Marcus Bettinelli — kalıyor

Bettinelli 2027'ye kadar yeni sözleşme imzaladı. Bir sezon daha takımın üçüncü kalecisi görevini sürdürecek.

Savunma Hattı

Matheus Nunes — kalıyor

Nunes, as sağ bek konumundaki yerini koruyabilir.

Ancak Manchester City, bu pozisyon için daha genç ve gelişim potansiyeli yüksek yeni bir oyuncu arayışında.

Rico Lewis — kiralanabilir veya gidebilir

Kulüp geçen yaz Nottingham Forest'ın Lewis için yaptığı büyük teklifi reddetmiş ve oyuncuyla 2030'a kadar sözleşme imzalamıştı.

Ancak Guardiola döneminin son kısmında as kadrodaki yerini kaybetti. Mareska onu kiralamayı veya satmayı düşünebilir.

Abdukodir Husanov — kalıyor

Özbekistan milli takım savunmacısı geçen sezon yeteneğini tam anlamıyla sergiledi.

Husanov'un bire birdeki becerisi, hızı ve pozisyonu hızla toparlama yeteneği yüksek takdir topluyor. Savunma merkezinde hemen hemen her takım arkadaşıyla güvenilir bir tandem kurabiliyor.

Özbek futbolcunun Mareska döneminde de City savunmasının önemli bir parçası olmaya devam etmesi bekleniyor.

Max Allen — kiralanabilir

Allen, 2026 Ocak ayında Watford'daki kiralık döneminden dönerek Carabao Kupası yarı finali ve Manchester derbisi gibi önemli maçlarda iyi performans sergiledi.

Ancak Marc Guehi'nin gelişiyle fırsatları azaldı. Bu nedenle yeniden kiralanma ihtimali yüksek.

Manuel Akanji — gitti

İsviçreli savunmacı, Inter'deki bir yıllık kiralık dönemi boyunca Serie A şampiyonu oldu.

Ardından sözleşmesindeki 15 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesi otomatik olarak devreye girdi.

Ruben Dias — kalıyor

Portekizli savunmacının Real Madrid'e transfer olacağı yönünde haberler yayıldı.

Ancak Dias'ın liderlik vasıfları, tecrübesi ve soyunma odasındaki nüfuzu nedeniyle kulüp onu tutmak istiyor.

Vitor Reis — kalıyor

Brezilyalı futbolcu, Girona'daki başarılı kiralık döneminin ardından Manchester City'ye döndü.

2026/27 sezonunda as kadroya tam olarak entegre edilmesi bekleniyor.

John Stones — gidiyor

İngiliz savunmacının sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyor.

Taraflar sözleşmeyi uzatmayacak ve Stones serbest oyuncu olarak kulüpten ayrılacak.

Marc Guehi — kalıyor

Guehi, 2026 Ocak ayında uzun vadeli projenin bir parçası olarak takıma katıldı.

Kulüp onu önümüzdeki yıllarda savunma merkezinin ana oyuncularından biri olarak görüyor.

Nathan Ake — gitti

City, Ocak ayında sakatlıkların artması nedeniyle Ake için gelen teklifleri reddetmişti.

Ancak rekabetin artması ve oyun süresinin azalabileceğini öngören Hollandalı savunmacı Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Josko Gvardiol — kalıyor

Hırvat futbolcuya Almanya ve İspanya kulüpleri ilgi gösterdi.

Buna rağmen Gvardiol, Manchester'da mutlu hissettiğini belirtti ve 2031'e kadar yeni sözleşme imzalamayı kabul etti.

Rayan Aït-Nouri — kalıyor

Cezayirli savunmacı, geçen sezon Niko O'Reilly'nin yüksek formu nedeniyle düzenli oyun süresi alamadı.

Ancak en az bir sezon daha kulüpte kalması bekleniyor.

Josh Wilson-Esbrand — geleceği belirsiz

23 yaşındaki futbolcu üst üste beşinci sezonunu kiralık olarak geçirdi.

Coventry, Cardiff ve Radomiak Radom kulüplerinde oynadı. Şimdi City'nin onun uzun vadeli geleceği hakkında nihai bir karar vermesi gerekiyor.

Orta Saha

Niko O'Reilly — kalıyor

O'Reilly, 2025/26 sezonunda takımın en iyi oyuncularından biri oldu.

2030'a kadar sözleşme imzaladı ve İngiltere milli takımıyla 2026 Dünya Kupası'nda da yer aldı.

Rodri — kalıyor

İspanyol orta sahanın Real Madrid'e transfer olacağı haberleri yıllardır yayılıyor.

Rodri, Dünya Kupası bitene kadar geleceği hakkında konuşmak istemedi. Ancak Etihad'da kalması en muhtemel senaryo olarak görünüyor. Yeni sözleşme konusunda ise bazı belirsizlikler var.

Niko Gonzalez — geleceği belirsiz

Gonzalez'in durumu Rodri'nin geleceğine bağlı.

Rodri'nin kalması beklendiği için Niko, daha fazla oyun süresi almak adına kalıcı transfer seçeneklerini değerlendirebilir.

Sverre Nypan — kiralanacak

Nypan, Middlesbrough'daki zorlu kiralık sezonun ardından Ocak ayında City genç takımına döndü.

Bir sezon daha Avrupa'nın başka bir kulübüne kiralanması bekleniyor.

Mateo Kovacic — geleceği belirsiz

Guardiola, geçen sezonun sonunda Kovacic'e Niko Gonzalez'den daha fazla güvendi.

Ancak Hırvat futbolcunun sözleşmesinin bitmesine 12 ay kaldı ve uzatma ihtimali düşük. Kulüp onu satma veya bir sezon daha tutma konusunu çözmeli.

Kalvin Phillips — gidebilir veya kiralanabilir

Phillips'in Manchester City'de bir geleceği yok.

Sorun şu ki, 2028'e kadar sözleşmesi ve yüksek maaşı var. Bu nedenle futbolcuyu kalıcı transferle satın alacak bir kulüp bulmak kolay olmayacak.

Bernardo Silva — gitti

Portekizli futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erdi.

Sözleşmeyi uzatma imkanı bulunmuyor ve Bernardo takımdan ayrıldı.

Tijjani Reijnders — geleceği belirsiz

Hollandalı futbolcu City'de sadece bir tam sezon geçirdi.

Kulüp onu aktif olarak satmayı planlamıyor ancak çok büyük bir teklif gelirse yönetim kararını yeniden gözden geçirebilir.

Claudio Echeverri — kiralanacak

Echeverri'nin Bayer ve Girona'daki kiralık dönemleri beklendiği gibi geçmedi.

Buna rağmen City onu takdir etmeye devam ediyor. Futbolcu büyük ihtimalle yeniden kiralanacak. Kulüp onu ancak çok yüksek bir bedel veya uygun bir geri alma maddesiyle satabilir.

Hücum Hattı

Rayan Cherki — kalıyor

Fransız futbolcu City'deki ilk sezonunda yüksek seviyede oynadı.

Kevin De Bruyne'nin yerini doldurabilecek temel adaylardan biri olarak görülüyor.

Phil Foden — kalıyor

Foden üst üste iki zor sezon geçirdi ve İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası kadrosuna da giremedi.

Buna rağmen kulüp, akademi mezununa güvenmeye devam etmeyi ve ona yeni bir sözleşme teklif etmeyi planlıyor.

Jack Grealish — gidebilir veya kiralanabilir

Treble sezonunun kahramanlarından biri olan Grealish'in, Mareska'nın takımında önemli bir yer bulması zor olabilir.

Yüksek maaşı kalıcı transfere engel oluyor. Bu nedenle kiralama seçeneği de değerlendirilecek.

Savio — gidebilir

Tottenham, Brezilyalı kanat oyuncusunu kalıcı transferle satın almakla ciddi şekilde ilgileniyor.

City geçen yaz Londra'ya gidişini engellemişti ancak bu kez kulüp teklifleri dinlemeye hazır olabilir.

Antoine Semenyo — kalıyor

Semenyo, 2026 Ocak ayında kulübe katıldı.

Uzun vadeli planlar doğrultusunda getirildi ve as kadroda sağlam bir yer edinmesi öngörülüyor.

Omar Marmoush — geleceği belirsiz

Mısırlı forvet, fırsat verildiğinde kendini iyi gösterdi.

Ancak Guardiola'nın planlarında kalıcı bir yer edinemedi. Büyük bir teklif gelirse Marmoush geleceğini yeniden değerlendirebilir.

Erling Haaland — kalıyor

İspanyol basınında çeşitli söylentiler çıksa da, Norveçli forvetin takımdan ayrılması beklenmiyor.

Haaland, yeni Mareska projesinin ana yıldızı olmaya devam edecek.

Jeremy Doku — kalıyor

Belçikalı kanat oyuncusu geçen sezon kariyerinde büyük bir adım daha attı.

Önceki sezonlara göre daha fazla gol attı ve asist yaptı. Kulüp Doku'ya yeni bir sözleşme teklif etmeyi de planlıyor.

Yeni Manchester City'nin iskeleti nasıl olacak?

City Xtra analizine göre, Mareska dönemindeki takımın ana iskeletini Donnarumma, Abdukodir Husanov, Ruben Dias, Gvardiol, Guehi, Rodri, O'Reilly, Cherki, Foden, Doku ve Haaland oluşturabilir.

Stones, Bernardo Silva, Akanji ve Ake çoktan gitti veya gitmek üzere. Trafford, Lewis, Grealish, Savio ve Phillips'in geleceği ise yaz transfer penceresinin ana konularından biri olacak.

Enzo Mareska'nın önünde büyük bir görev var: Guardiola'dan kalan güçlü kadroyu bozmadan, onu kendi futbol fikirlerine uygun şekilde yeniden şekillendirmek.