Arjantin büyük bir kayıp yaşadı: Facundo Medina dün sakatlandı

Arjantin milli takımının Cape Verde'ye karşı oynadığı Dünya Kupası 1/16 final maçında olumsuz bir durum yaşandı. Takımın sol bek oyuncusu Facundo Medina maçı sakatlık nedeniyle tamamlayamadı.

Medina ilk 11'de sahaya çıktı

Fransa'nın Marsilya kulübünün formasını giyen 27 yaşındaki futbolcu, play-off aşamasının ilk maçında albiceleste'nin ilk 11'inde yer aldı.

Medina savunma kanadında aktif oynadı ve maçın büyük bir kısmında sahada kaldı.

86. dakikada zorunlu değiştirildi

Maçın 86. dakikasında defans oyuncusu sakatlandı ve oyunu devam ettiremedi. Yerine deneyimli Nicolás Tagliafico oyuna alındı.

Futbolcunun sakatlığının ne kadar ciddi olduğu şu an için açıklanmadı. Artık Arjantin taraftarları tıbbi muayene sonuçlarını beklemek zorunda kalacak.

Dünya Kupası'ndaki üçüncü maçı

Facundo Medina bu Dünya Kupası'nda Arjantin milli takımının ilk iki maçına ilk 11'de başlamıştı.

Grup aşamasının üçüncü haftasında Ürdün'e karşı oynanan maçı ise yedek kulübesinden izledi.

Sonraki aşama öncesi endişe

Play-off'ta her futbolcunun öneminin yüksek olduğu bir dönemde Medina'nın sakatlığı Arjantin teknik ekibi için baş ağrısı olabilir.

Defans oyuncusunun sonraki maçta oynayıp oynamayacağı tıbbi muayenelerden sonra belli olacak.

Sizce Medina sahalardan uzak kalırsa, onu Tagliafico layığıyla değiştirebilir mi?