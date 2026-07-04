2026 Dünya Kupası'nda Son 16 turunun tüm eşleşmeleri netleşti
2026 Dünya Kupası'nda 1/16 final turu tamamlandı.
Böylece, son 16 turuna yükselen tüm 16 takım ve çeyrek final bileti için mücadele edecek sekiz eşleşme belli oldu. Taraftarları bir dizi amansız ve büyük çarpışma bekliyor.
4 Temmuz
22:00 — Kanada — Fas
İki sürpriz takım çeyrek final için mücadele edecek. Kanada bir önceki turda Güney Afrika'yı, Fas ise Hollanda'yı mağlup etmişti.
5 Temmuz
02:00 — Paraguay — Fransa
Almanya'yı penaltılarla turnuva dışı bırakan Paraguay, şampiyonluğun ana favorilerinden Fransa'ya karşı sahaya çıkacak.
6 Temmuz
01:00 — Brezilya — Norveç
Beş kez dünya şampiyonu Brezilya, bir sonraki tur bileti için Norveç ile karşılaşacak.
05:00 — Meksika — İngiltere
Meksika ve İngiltere arasındaki mücadele de son 16 turunun en heyecan verici karşılaşmalarından biri olması bekleniyor.
7 Temmuz
00:00 — Portekiz — İspanya
İber Yarımadası'nın iki futbol devi arasındaki süper karşılaşma, turnuvanın ana afişlerinden birine dönüştü.
05:00 — ABD — Belçika
Ev sahibi ülkelerden biri ABD, çeyrek final bileti için Belçika'ya karşı sahaya çıkacak.
21:00 — Arjantin — Mısır
Güçlü takımlardan biri Arjantin, Mısır engelini aşmaya çalışacak.
8 Temmuz
01:00 — İsviçre — Kolombiya
Son 16 turunun son mücadelesinde İsviçre ve Kolombiya birbirleriyle karşılaşacak.
2026 Dünya Kupası. Son 16 turunun tüm eşleşmeleri
Kanada — Fas;
Paraguay — Fransa;
Brezilya — Norveç;
Meksika — İngiltere;
Portekiz — İspanya;
ABD — Belçika;
Arjantin — Mısır;
İsviçre — Kolombiya.
Tüm karşılaşma saatleri Taşkent saatiyle gösterilmiştir.
Dünya Kupası artık daha belirleyici bir aşamaya girdi. Sekiz karşılaşma sonrasında turnuvanın çeyrek final katılımcıları tam olarak belli olacak.
…