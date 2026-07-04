2026 Dünya Kupası'nda Son 16 turunun tüm eşleşmeleri netleşti

·7·Spor
2026 Dünya Kupası'nda Son 16 turunun tüm eşleşmeleri netleşti

2026 Dünya Kupası'nda 1/16 final turu tamamlandı.

Böylece, son 16 turuna yükselen tüm 16 takım ve çeyrek final bileti için mücadele edecek sekiz eşleşme belli oldu. Taraftarları bir dizi amansız ve büyük çarpışma bekliyor.

4 Temmuz

22:00 — Kanada — Fas

İki sürpriz takım çeyrek final için mücadele edecek. Kanada bir önceki turda Güney Afrika'yı, Fas ise Hollanda'yı mağlup etmişti.

5 Temmuz

02:00 — Paraguay — Fransa

Almanya'yı penaltılarla turnuva dışı bırakan Paraguay, şampiyonluğun ana favorilerinden Fransa'ya karşı sahaya çıkacak.

6 Temmuz

01:00 — Brezilya — Norveç

Beş kez dünya şampiyonu Brezilya, bir sonraki tur bileti için Norveç ile karşılaşacak.

05:00 — Meksika — İngiltere

Meksika ve İngiltere arasındaki mücadele de son 16 turunun en heyecan verici karşılaşmalarından biri olması bekleniyor.

7 Temmuz

00:00 — Portekiz — İspanya

İber Yarımadası'nın iki futbol devi arasındaki süper karşılaşma, turnuvanın ana afişlerinden birine dönüştü.

05:00 — ABD — Belçika

Ev sahibi ülkelerden biri ABD, çeyrek final bileti için Belçika'ya karşı sahaya çıkacak.

21:00 — Arjantin — Mısır

Güçlü takımlardan biri Arjantin, Mısır engelini aşmaya çalışacak.

8 Temmuz

01:00 — İsviçre — Kolombiya

Son 16 turunun son mücadelesinde İsviçre ve Kolombiya birbirleriyle karşılaşacak.

2026 Dünya Kupası. Son 16 turunun tüm eşleşmeleri

  • Kanada — Fas;

  • Paraguay — Fransa;

  • Brezilya — Norveç;

  • Meksika — İngiltere;

  • Portekiz — İspanya;

  • ABD — Belçika;

  • Arjantin — Mısır;

  • İsviçre — Kolombiya.

Tüm karşılaşma saatleri Taşkent saatiyle gösterilmiştir.

Dünya Kupası artık daha belirleyici bir aşamaya girdi. Sekiz karşılaşma sonrasında turnuvanın çeyrek final katılımcıları tam olarak belli olacak.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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