Radimov, Muhammed Salah'ın fiziksel durumundan endişe duyduğunu ifade etti

·38·Spor
Radimov, Muhammed Salah'ın fiziksel durumundan endişe duyduğunu ifade etti

Eski "Zenit" futbolcusu ve şu anda uzman olarak faaliyet gösteren Vladislav Radimov, 2026 Dünya Kupası'nda Muhammed Salah'ın performansını değerlendirdi. Mısırlı yıldızın yeteneğini kabul ederken, eleme turunun belirleyici maçları öncesinde fiziksel hazırlığı konusunda sorular olduğunu gizlemedi.

"Salah — üst düzey bir futbolcu"

Radimov'a göre Muhammed Salah, Dünya Kupası eleme turunda üst seviyede oynayabilen bir forvet olmaya devam ediyor.

Aynı zamanda uzman, sonraki turlarda oyun temposunun ve rekabetin daha da artacağını vurguladı.

"Salah — Dünya Kupası eleme turu taleplerine cevap verebilecek üst düzey bir futbolcu. Ancak şu anki durumu hakkında şüpheler var," dedi Radimov.

Fiziksel hazırlık belirleyici olabilir

Eski futbolcunun vurguladığına göre, eleme turunda sadece teknik ve deneyim yeterli değil. Yüksek tempolu maçlarda futbolcuların fiziksel durumu da büyük önem taşıyor.

Radimov, Salah'ın şu an en üst sportif formunda olmadığını kaydetti.

"Sonraki turlarda oyun temposu daha da artacak. Fiziksel hazırlık çok önemli olacak, Salah ise şu an en üst seviyede değil," dedi "Match TV" yayınında.

Önde Arjantin'e karşı büyük sınav

Mısır milli takımı, Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin milli takımına karşı sahaya çıkacak.

Maç 7 Temmuz Salı günü oynanacak. Bu karşılaşmada Mısır'ın temel umutlarından biri tam olarak Muhammed Salah olacak.

Salah takımını bir sonraki tura taşıyabilir mi?

Arjantin'e karşı oynanacak maç, Mısırlı forvetin gerçek potansiyelini gösterebilir. Salah en iyi futbolunu sergilerse, Mısır'ın rakibi için ciddi sorunlar yaratması ihtimal dışı değil.

Sizce Salah, Arjantin'e karşı oynanacak maçta belirleyici bir kahramana dönüşebilir mi?

Vladislav RadimovMohamed SalahMısırArjantin
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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