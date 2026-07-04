Mısırlı futbolcu Muhammed Hani sahada bilincini kaybetti

2026 Dünya Kupası 1/16 finalında Mısır ve Avustralya milli takımları arasındaki maçta endişe verici bir durum yaşandı. Mısır savunmacısı Muhammed Hani hava topu mücadelesinden sonra bilincini kaybedip sahaya yığıldı.

Tehlikeli çarpışma

İkinci yarının başlarında Hani kendi ceza sahası içinde rakip futbolcularla hava topu mücadelesine girdi.

Bu pozisyon sırasında baş bölgesine sert bir darbe aldı ve ardından çime yığıldı.

Futbolcular hemen yardıma koştu

Mısır milli takımı üyeleri durumun ciddiyetini anlayarak hemen takım arkadaşının yanına gitti.

Çok geçmeden sahaya milli takımın medikal ekibi ve doktorlar da çıktı. Muhammed Hani'ye acil tıbbi müdahalede bulunuldu.

Hani maça devam etti

Tıbbi müdahalelerden sonra savunmacı kendine geldi. Neyse ki, sahayı terk etmedi ve maça devam etmeye güç buldu.

Bu durum stadyumdaki taraftarları ve takım üyelerini oldukça endişelendirdi.

Kendi kalesine attığı gol de onun adına yazıldı

Muhammed Hani bu maçta bir de olumsuz pozisyonla hatırlandı. Kendi kalesine gol attı.

Yine de ağır çarpışmadan sonra sahaya dönüp maça devam etmesi futbolcunun cesaretini gösterdi.

Sizce, baş bölgesine böyle bir darbe alan futbolcuyu oyunda bırakmak doğru bir karar mı?