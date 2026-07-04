Carlo Ancelotti eleştirmenlere: «Yüzde 100 aptal değilim»

Brezilya millî takımının baş antrenörü Carlo Ancelotti, sosyal medyada taraftarlar tarafından dile getirilen eleştirilere keskin ama sakin bir tepki verdi.

İtalyan uzman, karar verme sürecinde dış baskıya değil, futbolda biriktirdiği büyük tecrübesine güvendiğini vurguladı.

«1400'den fazla maça hazırlandım»

Ancelotti, futbolcu ve antrenör olarak çok büyük bir yol kat ettiğini hatırlattı.

«Futbolcu ve antrenör olarak 1400'den fazla maça hazırlandım. Belki bu, futbolu tam anlamıyla anlamak için yeterli değildir ama bu kesinlikle çok büyük bir tecrübedir,» dedi.

Uzmanın görüşüne göre, yıllar süren kariyeri ona karmaşık durumlarda bağımsız karar alma imkânı tanıyor.

Sadece Ferguson'dan tavsiye alabilir

Ancelotti, futbol tarihinde kendisinden daha fazla maça hazırlandığı tek uzman olarak Alex Ferguson'u andı.

«Benden daha fazla maça hazırlandığı tek kişi var — o da Alex Ferguson. Onun sayımında 2000'den fazla maç var,» dedi Brezilya'nın ustası.

İtalyan antrenör, başkalarının fikrini dinlemeye hazır olduğunu, ancak gerçek tavsiyeyi yalnızca böyle bir tecrübeye sahip birinden alabileceğini söyledi.

«Tavsiye vermek isteyenleri dinlerim. Ama bana gerçekten tavsiye verebilecek tek kişi — Alex Ferguson».

«Kendimi dahi olarak görmüyorum»

Ancelotti, kendini mutlak haklı görmediğini, ancak tecrübesinin de inkâr edilemeyeceğini vurguladı.

«Kendimi yüzde 100 dahi olarak görmüyorum. Ama aynı zamanda yüzde 100 aptal da değilim,» dedi Folha de S. Paulo gazetesine verdiği röportajda.

Brezilya'yı Norveç'e karşı maç bekliyor

Brezilya millî takımı şu anda 2026 Dünya Kupası'nın 1/8 final mücadelesine hazırlanıyor.

Carlo Ancelotti'nin öğrencileri 5 Temmuz'da Norveç millî takımına karşı sahaya çıkacak.

Taraftar eleştirilerinin arttığı bir dönemde, tecrübeli antrenör kendi kararlarına olan güvenini kaybetmediğini açıkça gösterdi.