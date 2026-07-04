Samsung Galaxy Z Fold 8 ve Flip 8 serisi: yeni amiral gemisi tasarımı ortaya çıktı

·74·Teknoloji
Samsung Galaxy Z Fold 8 ve Flip 8 serisi: yeni amiral gemisi tasarımı ortaya çıktı

Güney Kore'nin teknoloji devi Samsung bir sonraki katlanır akıllı telefonları üzerinde çalışıyor. Resmi tanıtım için henüz erken olsa da, aksesuar üreticisi Thinborne, yaklaşan Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Flip 8 modellerinin yüksek kaliteli görüntülerini paylaştı. Bu bilgiler yeni nesil cihazların nasıl görüneceğine dair beklentileri zenginleştiriyor. Bu konuda Ixbt.com haberi veriyor.

ixbt.com yayınının haberine göre, paylaşılan görüntüler cihazların dış görünüşünü ve tasarım konseptini tam olarak ortaya koyuyor. Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Galaxy Z Flip 8 modelleri önceki amiral gemilerinin kendine özgü tarzını korurken, standart Galaxy Z Fold 8 modelinin tamamen yeni bir görünüme kavuşması bekleniyor. Tam olarak bu model uzmanlar ve kullanıcılar arasında en büyük ilgiyi çekiyor.

Tasarımdaki devrim niteliğindeki değişiklikler

Yeni Galaxy Z Fold 8 modelinin dış ve iç ekran oranları belirgin şekilde değişti. Sektör insider'larının vurguladığına göre, Samsung'un bu modelde kullandığı ekran oranları, gelecekte Apple tarafından tanıtılması beklenen iPhone Ultra katlanır akıllı telefonuna benzer olacak. Bu, pazar liderleri arasında katlanır cihazların form faktörü açısından yeni bir standardın oluştuğunu gösteriyor.

Thinborne tarafından sunulan görüntüler, daha önce yayılan CAD render'ları ve insider bilgileriyle tam olarak uyuşuyor. Bu, nihai ürünün tam olarak bu görünümde olma ihtimalini daha da artırıyor. Samsung mühendisleri ana odağı cihazın kalınlığını azaltmaya ve ekran etrafındaki çerçeveleri daha da inceltmeye yöneltmiş gibi görünüyor.

Teknik özellikler ve tanıtım tarihi

Özbekistan akıllı telefon pazarında Samsung markasının katlanır modelleri, özellikle Fold ve Flip serileri prestijli bir konuma sahip. Yeni nesil cihazlarda yalnızca tasarım değil, performans konusuna da özel önem verilmesi bekleniyor. Özellikle tüm amiral gemileri en son nesil işlemciler ve yapay zeka (AI) yetenekleriyle zenginleştirilecek.

Bilgilere göre, yeni Galaxy Z serisi akıllı telefonların resmi galası bu yılın 22 Temmuz günü Londra şehrinde planlanıyor. Bu etkinlikte Samsung yalnızca akıllı telefonları değil, ekosistemin diğer yeni öğelerini de sergileyebilir. Şimdilik üretici bu sızdırılan bilgilere ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

SamsungGalaxy Z Fold 8Galaxy Z Flip 8Akıllı TelefonTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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