Arsenal'ın Hedefindeki Bruno Guimaraes ve Martin Odegaard: 2026 Dünya Kupası'nda Büyük Karşılaşma

2026 Dünya Kupası'nın çeyrek final aşamasında yer alan Brezilya ve Norveç milli takımları arasındaki karşılaşma yalnızca turnuva kaderi için değil, aynı zamanda Londra'nın Arsenal kulübünün geleceği için de büyük önem taşıyor. New Jersey saha(lar)ında oynanan bu mücadelede taraftarların ilgisi Vinicius Junior ve Erling Haaland gibi yıldızlara yönelik olsa da, uzmanlar sahanın merkezindeki Bruno Guimaraes ve Martin Odegaard düellosunu özellikle izliyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Şu anda Arsenal formasını giyen Martin Odegaard ve takımın transfer hedefi haline gelen Bruno Guimaraes, turnuvanın en iyi asist sağlayıcıları arasında yer alıyor. Goal.com yayınına göre, Guimaraes dört gol asistiyle Michael Olise'nin ardından ikinci sırada ilerlerken, Odegaard'ın hesabında üç asist bulunuyor. Bu istatistikler her iki orta saha oyuncusunun şu an yüksek sportif formda olduğunu gösteriyor.

Arsenal için yeni güç: Guimaraes faktörü

Londra ekibi uzun süredir Newcastle takımının lideri Bruno Guimaraes'i kadrosuna katmayı planlıyor. Brezilyalı futbolcunun transfer bedeli 65 milyon sterlin (yaklaşık 87 milyon dolar) olarak belirlenmiş. Kuzey Amerika'daki Dünya Kupası'nda sergilediği performanslar, Arsenal orta sahasını yeni bir seviyeye taşıyabileceğini kanıtlıyor. Guimaraes'in agresif oyun tarzı ve hücum organizasyonundaki isabetliliğinin Mikel Arteta'nın takımı için tam ihtiyaç olduğu öngörülüyor.

Öte yandan, Martin Odegaard'ın geçen sezonki performansları bazı eleştirilere neden olmuştu. Bazı uzmanlar ve taraftarlar onu yeterince aktif olmamakla suçlayıp, hatta satılması gerektiği görüşlerini de ileri sürmüşlerdi. Ancak Odegaard'ın Arsenal'i 22 yıllık aranın ardından şampiyonluğa taşıyan ilk kaptan olduğu unutulmamalı. Norveç milli takımındaki son performansları tüm şüphelere son veriyor.

Odegaard'ın yanıtı ve Norveç'in umudu

Martin Odegaard Dünya Kupası'nda kulüpteki baskıdan uzak bir şekilde, özgür ve yaratıcı bir oyun sergiliyor. Grup aşamasında Irak, Senegal ve Fildişi Sahili ile oynanan maçlarda en iyi niteliklerini gösterdi. Özellikle Erling Haaland'a verilen zarif paslar ve takım oyununu yönetmesi, onun hâlâ dünyanın en güçlü oyun kurucularından biri olduğunu doğruladı.

Arsenal yönetimi için mevcut durum ilginç bir ikilem doğuruyor: Guimaraes'i satın almak Odegaard'ı kenara itmek anlamına gelmiyor, aksine birlikte güçlü bir tandem oluşturabilirler. Brezilya ve Norveç arasındaki karşılaşma bu iki yıldızın karşılıklı rekabette kimin daha güçlü olduğunu gösterecek. Bu karşılaşmanın sonucu ne olursa olsun, her iki futbolcu da kendi seviyesini kanıtlamaya devam ediyor.