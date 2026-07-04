Lionel Messi Cape Verde maçı sonrası: “Sahada acımadan tekmelediler, sonra fotoğraf çekilmek istediler”

Arjantin milli takımı kaptanı Lionel Messi, Dünya Kupası grup aşamasının belirleyici maçında Cape Verde karşısında elde edilen zorlu galibiyetin ardından düşüncelerini paylaştı. Sahada şiddetli bir mücadele yaşanmasına rağmen, maçın sonunda rakip futbolcular efsanevi forvetle hatıra fotoğrafı çekilmek ve formasını almak için sıraya girdi. Bu konuyla ilgili Goal.com haber veriyor.

Miami'de oynanan ve Arjantin'in 3-2 galibiyetiyle sonuçlanan maç, Albiceleste için beklenenden çok daha zorlu geçti. Cape Verde milli takımı üyeleri maç boyunca Lionel Messi'ye karşı son derece kaba bir oyun sergiledi. Ancak hakemin son düdüğü çaldıktan sonra, sahadaki agresiflik yerini saygıya bıraktı. TyC Sports'un haberine göre, Messi, rakiplerinin bu tür “ikiyüzlü” tutumunu esprili bir şekilde karşıladı.

Sahadaki mücadele ve soyunma odası önündeki sıra

“Formamı, her şeyimi istediler... Oysa sahada beni acımadan tekmelemişlerdi”, diye gülerek cevap verdi Lionel Messi maç sonrası röportajında. Arjantinli yıldız, rakibin fiziksel baskısına rağmen tüm isteyenlerle fotoğraf çekildi ve formasını hediye etti. Bu durum, futbol dünyasında Messi'nin ne kadar büyük bir prestije sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Cape Verde milli takımı bu turnuvada tesadüfen ilerlemediğini gösterdi. Daha önce İspanya ve Uruguay gibi devlere yenilmeyen, sağlam savunmaları ve disiplinli oyunlarıyla birçok kişiyi şaşırtmışlardı. Arjantin maçında da sonuna kadar mücadele ederek mevcut dünya şampiyonlarını epey terletmek zorunda bıraktılar.

Lionel Messi maç analizine değinirken, takımının standart durumlardan verimli yararlandığını özellikle vurguladı. “Bu takım uzun süredir kendi karakterini gösteriyor ve sonuna kadar mücadele ediyor. Bugün standart durumların ne kadar önemli olduğunu gördük. İkinci kademede iyi oynayan, hava topunda üstünlük sağlayan oyuncularımız var”, dedi kaptan.

Oyun kalitesindeki sorunlar

Galibiyete rağmen Lionel Messi, Arjantin milli takımının oyunundan tam memnun kalmadığını gizlemedi. Onun sözlerine göre, skor öne geçtikten sonra takım kontrolü kaybetti. Bu, eleme turu öncesinde endişe verici bir sinyal olabilir.

“Çok zor bir maç olacağını biliyorduk. En zor işi yaptık — ilk golü attık. Bundan sonra kendi ritmimizi bulacağımızı düşünmüştük ama her şey tersine döndü. Top kontrolünü kaybettik, savunmaya çekildik ve etkili pres yapamadık”, diye eleştirel bir görüş belirtti Lionel Messi.

Arjantin milli takımı bu galibiyet sayesinde son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Şimdi teknik ekip, yapılan hatalar üzerinde çalışarak eleme turunun belirleyici maçlarına hazırlanacak. Cape Verde ise mağlup olmasına rağmen, turnuvanın en parlak ve tavizsiz takımlarından biri olarak akıllarda kalacak.