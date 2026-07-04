Çin'de başında toynak büyüyen inek sosyal medyada ünlü oldu! (video)

·50·Dünya
Çin'de başında toynak büyüyen inek sosyal medyada ünlü oldu! (video)

Çin'in Jilin eyaletinde başında toynak benzeri bir çıkıntısı olan inek sosyal medyada geniş şekilde tartışılıyor. Hayvanın göründüğü video yayıldıktan sonra kısa sürede birçok kişinin dikkatini çekti.

İneğin sahibinin dediğine göre, videodan sonra hayvanı satın almak isteyenlerin sayısı artmış. Ona çeşitli teklifler gelmiş, ancak sahip inek satmayacağını belirtmiş.

Uzmanlar bu durumun polimeli adı verilen nadir görülen doğumsal gelişim kusuruyla ilgili olabileceğini tahmin ediyor. Böyle bir durumda hayvanın vücudunda fazla kol veya bacak oluşabilir.

Şimdilik ineğin sağlığı ve çıkıntının ona ne derecede etki ettiği hakkında ek bilgi verilmemiş.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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