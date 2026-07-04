Xiaomi, Xring işlemcileriyle pazarda keskin bir dönüş yaptı

·39·Teknoloji
Xiaomi, Xring işlemcileriyle pazarda keskin bir dönüş yaptı

Akıllı telefon pazarında uzun zamandır beklenen teknolojik bağımsızlığa doğru bir sonraki adım atıldı. AnTuTu benchmark'ının 2026 yılının ikinci çeyreği sonuçlarına göre açıkladığı rapora göre, Xiaomi tarafından geliştirilen Xring çipleri Çin'in Android cihaz pazarında ilk dörtlüğe girdi. Bu sonuç, şirketin uzun yıllardır kendi işlemcisine sahip olma stratejisinin meyve vermeye başladığını gösteriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şu anda pazardaki mutlak liderliği Qualcomm şirketi koruyor. Ixbt.com'a göre, Snapdragon işlemcileri Çin pazarının yüzde 70,6'sını oluşturuyor. Bu çipler sadece amiral gemisi cihazlarda değil, orta segment akıllı telefonlarda da ana itici güç olarak hizmet veriyor. Ancak Xiaomi gibi büyük markaların kendi geliştirmelerini hayata geçirmesi bu hegemonyaya gelecekte tehdit oluşturabilir.

Derecenin ikinci basamağında yüzde 27,6'lık payla Tayvanlı MediaTek şirketi yer aldı. Son yıllarda Dimensity serisiyle büyük başarı yakalayan marka, Qualcomm ile rekabette konumunu sağlamlaştırıyor. Üçüncü sırayı yüzde 0,5'lik göstergeyle Samsung Exynos çipleri alırken, dördüncü sırada yüzde 0,4'lük payla Xiaomi Xring kaydedildi.

Xiaomi Xring: Küçük payın ardındaki büyük hırslar

Her ne kadar yüzde 0,4 rakamı ilk bakışta az gibi görünse de, bu Xiaomi için stratejik bir zaferdir. Apple ve Samsung gibi teknolojik devlerin yolundan giden şirket, kendi yazılımını ve donanımını (hardware) maksimum düzeyde optimize etmeyi hedefliyor. Xring işlemcilerinin yaygınlaşması, Xiaomi akıllı telefonlarının maliyetini düşürmeye ve dış tedarikçilere olan bağımlılığı azaltmaya hizmet edecek.

Özbekistan pazarında da Xiaomi cihazları en popüler markalardan biri olarak kabul ediliyor. Şirket Xring çiplerini küresel ölçekte yaygın bir şekilde uygularsa, yerel tüketiciler için de uygun fiyatlı ve enerji tasarruflu cihaz seçeneklerinin genişlemesi bekleniyor. Şimdilik bu çipların ağırlıklı olarak iç pazarda ve test modellerinde kullanılıyor olması muhtemeldir.

Belirtmek gerekir ki, AnTuTu tarafından sunulan bu istatistik yalnızca benchmark kullanıcılarının verilerine dayanmaktadır. Bu rakamlar dünya pazarındaki genel satış hacmini veya resmi pazar payını tam olarak yansıtmayabilir, ancak teknolojik eğilimlerin hangi yöne gittiğini net bir şekilde göstermektedir.

Rekabetin yeni aşaması

Yakın gelecekte işlemci pazarında rekabetin daha da kızışması bekleniyor. Xiaomi Xring projesini geliştirmeye devam ederse, bu sadece Samsung'un değil, MediaTek'ın da payını etkileyecek. Şirket kendi ekosistemini yaratma yolunda HyperOS işletim sistemi ile birlikte kendi çiplerini entegre etmeyi amaçlıyor.

Sonuç olarak, Qualcomm şimdilik tahtı kimseye kaptırmıyor olsa da, Xiaomi gibi yenilikçi şirketlerin kendi çipleriyle pazara girmesi Android akıllı telefon dünyasında yeni bir dönem başlatabilir. Bu da nihayetinde tüketiciler için kaliteli ve daha ucuz teknolojilerin sunulmasına zemin hazırlayacak.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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