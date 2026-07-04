İnsansı Ubtech U1 Robotları: Kusursuz Realizm ve Duygusal Zeka

Robotik dünyasında gerçek bir devrim yaşanıyor: Ubtech şirketi, yeni U1 serisi bionik robotlarını tanıttı. Bu cihazlar, insan görünümüne aşırı yakınlıkları, ciltlerindeki ince detaylar ve karmaşık duygusal algoritmalarıyla teknoloji dünyasını hayrete düşürdü. Phoenix.com Technology verilerine göre, yeni nesil robotlar sadece birer makine değil, insanla ruhsal bağ kurabilen birer arkadaş olarak geliştirildi. Bunu Ixbt.com bildiriyor. .

Robotların dış görünüşü üzerinde sadece mühendisler değil, profesyonel tasarımcılar ve stilistler de çalıştı. Silikondan üretilen ciltlerinde, ellerdeki damarlar, dudaklardaki ince çizgiler ve parmak eklemlerine kadar her şey net bir şekilde yansıtılmış. Hatta kadın görünümlü robotlara kaliteli manikür ve makyaj yapılmış. Sergi sırasında ziyaretçilerden robotların yüzüne dokunmamaları istendi, çünkü bu durum hassas makyaja zarar verebilirdi.

Teknik Kapasiteler ve Duygu Analizi

Ubtech U1 serisi, 88 serbestlik derecesine sahip olup insan vücudunun gerçekleştirdiği hareketlerin yüzde 90'ını taklit edebiliyor. Özellikle boyun kısmındaki benzersiz bionik yapı, robota doğal bir dönme imkanı tanıyor. Cihaz, dünyadaki ilk büyük duygu modeliyle donatılmış olup 20'den fazla ince duyguyu yüzde 90'ın üzerinde bir doğrulukla tanıyabiliyor. Soru ve cevap arasındaki gecikme süresi ise sadece 500 milisaniye.

Geliştiriciler, bu robotların cinsel amaçlar için tasarlanmadığını vurguluyor. Şirket kurucusu Zhou Xian, robotların temel görevinin "duygusal değer" sağlamak olduğunu özellikle belirtti. Buna rağmen, robotların dış görünüşündeki ikincil cinsiyet özelliklerinin belirgin olması, sosyal ağlarda ve sergi katılımcıları arasında hararetli tartışmalara yol açtı.

El İşçiliğinden Endüstriyel Üretime

Bu kadar karmaşık cihazların seri üretimi oldukça zor bir görev. Örneğin, robotun sadece baş kısmında 2 bin ile 3 bin arasında parça bulunuyor ve 30 farklı mikro mimik gerçekleştirebiliyor. İlk aşamalarda robotların kaşları ve kirpikleri uzmanlar tarafından elle ekildi. Şu anda Ubtech, bu sanat seviyesindeki süreci standartlaştırılmış bir konveyör sistemine taşımak üzerinde çalışıyor.

Ubtech U1 robotlarının şu alanlarda kullanılması planlanıyor:

Günlük iletişim ve duygusal destek;

Yaşlı bakımı ve sosyal yardım;

Psikolojik terapi ve danışmanlık;

Karşılama ve hizmet sektörü;

Bilimsel araştırmalar ve eğitim süreçleri.

Robotların konuşması ve dudak hareketleri arasındaki senkronizasyon 20 milisaniye içinde gerçekleşiyor, bu da iletişim sırasında "robotik" yapaylık hissini neredeyse tamamen ortadan kaldırıyor. Yüz milyarlarca parametre ile eğitilmiş derin düşünme modeli, robotun insanla anlamlı ve mantıklı bir sohbet kurmasına olanak tanıyor.