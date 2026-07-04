İnsansı Ubtech U1 Robotları: Kusursuz Realizm ve Duygusal Zeka

·7·Teknoloji
İnsansı Ubtech U1 Robotları: Kusursuz Realizm ve Duygusal Zeka

Robotik dünyasında gerçek bir devrim yaşanıyor: Ubtech şirketi, yeni U1 serisi bionik robotlarını tanıttı. Bu cihazlar, insan görünümüne aşırı yakınlıkları, ciltlerindeki ince detaylar ve karmaşık duygusal algoritmalarıyla teknoloji dünyasını hayrete düşürdü. Phoenix.com Technology verilerine göre, yeni nesil robotlar sadece birer makine değil, insanla ruhsal bağ kurabilen birer arkadaş olarak geliştirildi. Bunu Ixbt.com bildiriyor. .

Robotların dış görünüşü üzerinde sadece mühendisler değil, profesyonel tasarımcılar ve stilistler de çalıştı. Silikondan üretilen ciltlerinde, ellerdeki damarlar, dudaklardaki ince çizgiler ve parmak eklemlerine kadar her şey net bir şekilde yansıtılmış. Hatta kadın görünümlü robotlara kaliteli manikür ve makyaj yapılmış. Sergi sırasında ziyaretçilerden robotların yüzüne dokunmamaları istendi, çünkü bu durum hassas makyaja zarar verebilirdi.

Teknik Kapasiteler ve Duygu Analizi

Ubtech U1 serisi, 88 serbestlik derecesine sahip olup insan vücudunun gerçekleştirdiği hareketlerin yüzde 90'ını taklit edebiliyor. Özellikle boyun kısmındaki benzersiz bionik yapı, robota doğal bir dönme imkanı tanıyor. Cihaz, dünyadaki ilk büyük duygu modeliyle donatılmış olup 20'den fazla ince duyguyu yüzde 90'ın üzerinde bir doğrulukla tanıyabiliyor. Soru ve cevap arasındaki gecikme süresi ise sadece 500 milisaniye.

Geliştiriciler, bu robotların cinsel amaçlar için tasarlanmadığını vurguluyor. Şirket kurucusu Zhou Xian, robotların temel görevinin "duygusal değer" sağlamak olduğunu özellikle belirtti. Buna rağmen, robotların dış görünüşündeki ikincil cinsiyet özelliklerinin belirgin olması, sosyal ağlarda ve sergi katılımcıları arasında hararetli tartışmalara yol açtı.

El İşçiliğinden Endüstriyel Üretime

Bu kadar karmaşık cihazların seri üretimi oldukça zor bir görev. Örneğin, robotun sadece baş kısmında 2 bin ile 3 bin arasında parça bulunuyor ve 30 farklı mikro mimik gerçekleştirebiliyor. İlk aşamalarda robotların kaşları ve kirpikleri uzmanlar tarafından elle ekildi. Şu anda Ubtech, bu sanat seviyesindeki süreci standartlaştırılmış bir konveyör sistemine taşımak üzerinde çalışıyor.

Ubtech U1 robotlarının şu alanlarda kullanılması planlanıyor:

  • Günlük iletişim ve duygusal destek;
  • Yaşlı bakımı ve sosyal yardım;
  • Psikolojik terapi ve danışmanlık;
  • Karşılama ve hizmet sektörü;
  • Bilimsel araştırmalar ve eğitim süreçleri.
Robotların konuşması ve dudak hareketleri arasındaki senkronizasyon 20 milisaniye içinde gerçekleşiyor, bu da iletişim sırasında "robotik" yapaylık hissini neredeyse tamamen ortadan kaldırıyor. Yüz milyarlarca parametre ile eğitilmiş derin düşünme modeli, robotun insanla anlamlı ve mantıklı bir sohbet kurmasına olanak tanıyor.

UbtechRobotikYapay ZekaTeknolojiİnovasyon
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Xiaomi, Xring işlemcileriyle pazarda keskin bir dönüş yaptıXiaomi, Xring işlemcileriyle pazarda keskin bir dönüş yaptıBugün, 11:55Samsung Galaxy Z Fold 8 ve Flip 8 serisi: yeni amiral gemisi tasarımı ortaya çıktıSamsung Galaxy Z Fold 8 ve Flip 8 serisi: yeni amiral gemisi tasarımı ortaya çıktıBugün, 11:26Plütonyum Bileşiğinde Nadir Kuantum Durumu Tespit Edildi: Nükleer Fizik Yeni Bir Aşamaya GeçiyorPlütonyum Bileşiğinde Nadir Kuantum Durumu Tespit Edildi: Nükleer Fizik Yeni Bir Aşamaya GeçiyorBugün, 10:53Huawei Mate 80 Pro ve Kirin 9030 Pro: Grafik verimliliği yüzde 76 arttıHuawei Mate 80 Pro ve Kirin 9030 Pro: Grafik verimliliği yüzde 76 arttıBugün, 08:26AnTuTu Raporu: Modern Android akıllı telefonlar hangi teknik özelliklere sahipAnTuTu Raporu: Modern Android akıllı telefonlar hangi teknik özelliklere sahipBugün, 07:52Intel orta segmentte devrim yapmak istiyor: Core Ultra 5 işlemcileri 22 çekirdekli olacakIntel orta segmentte devrim yapmak istiyor: Core Ultra 5 işlemcileri 22 çekirdekli olacakBugün, 07:22
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı