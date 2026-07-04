Bournemouth hücum hattını güçlendiriyor: Alvaro Rodriguez transferi tamamlandı

İngiltere Premier League temsilcisi Bournemouth kulübü, hücum hattını yenileme yolunda önemli bir adım daha attı. Takım, İspanya'nın Elche kulübünün forveti Alvaro Rodriguez transferinde anlaşmaya vardı. Bu transferin yalnızca İngiliz ve İspanyol kulüpleri için değil, aynı zamanda Madrid'in Real Madrid takımı için de maddi açıdan oldukça kârlı olması bekleniyor. Goal.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre Bournemouth, 21 yaşındaki Uruguaylı forvet için başlangıçta 21,4 milyon sterlin ödeyecek. Bonuslarla birlikte transfer tutarı 25,7 milyon sterline (yaklaşık 30 milyon avro) ulaşabilir. Alvaro Rodriguez'in pazartesi günü sağlık kontrolünden geçmesi ve kulüple 2031 yılının haziran ayına kadar uzanan uzun vadeli sözleşme imzalaması planlanıyor.

Real Madrid için beklenmedik gelir

Bu anlaşmadan en çok fayda sağlayan taraflardan biri Real Madrid kulübü. Zira "krallık kulübü", geçen yıl yetiştirdiği oyuncuyu Elche'ye yalnızca 2 milyon avro karşılığında satarken, sözleşmeye sonraki transferden %50 pay alma maddesini eklemişti. Şimdi Madridliler, Alvaro Rodriguez'in İngiltere'ye transfer olmasından yaklaşık 12,5 milyon avro net kâr elde edecek.

Bu durum, Real Madrid yönetiminin genç yetenekleri satarken uyguladığı stratejinin ne kadar etkili olduğunu bir kez daha kanıtladı. Kulüp, akademi mezunlarını düşük bir bedelle satsa da, gelecekteki transfer haklarının yarısını elinde tutarak büyük gelir elde etmeye devam ediyor.

Bournemouth'un yeni stratejisi ve rekabet

Bournemouth geçtiğimiz sezon Premier League'de kulüp tarihinin en iyi sonucunu elde etmişti. Takımın yeni teknik direktörü Marco Rose, kadroyu daha da güçlendirmeyi ve Avrupa sahnesi için mücadele edecek bir takım oluşturmayı hedefliyor. Alvaro Rodriguez, geçtiğimiz sezon La Liga'da 34 maçta sahaya çıkarak 7 gol ve 5 asist kaydetmiş ve scoutların dikkatini çekmişti.

Uruguaylı genç yıldızın gelişi, takımın hücumundaki rekabeti artırması kesin. O, ilk onbirdeki yer için Evanilson ile rekabet edecek. Aynı zamanda bu transfer, Türk forvet Enes Unal'ın takımdaki geleceğini de sorgulanır hale getiriyor. Bournemouth yönetiminin, layık bir teklif gelirse Unal'ı göndermeye hazır olduğu söyleniyor.

GOAL.com yayınına göre Bournemouth, yalnızca yeni oyuncular satın almakla kalmıyor, aynı zamanda önde gelen oyuncularını da elde tutmak için çalışıyor. Özellikle Premier League'in bir dizi dev kulübünün ilgi alanında olan Alex Scott'ın takımda kalması bekleniyor. Alvaro Rodriguez'in transferi ise "kirazlar"ın hücum potansiyelini yeni bir seviyeye taşımalı.