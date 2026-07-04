Abdulkarim: "Sadece Messi'ye karşı oynamıyoruz"

Mısır milli takımı ve "Barcelona" kulübü üyesi Hamza Abdulkarim, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin'e karşı oynanacak maç öncesinde açıklamada bulundu.

18 yaşındaki futbolcu, tüm dikkatler Lionel Messi'ye çevrilmiş olsa da Mısırlıların tüm Arjantin takımına karşı mücadele edeceğini vurguladı.

İki takım da zorlu bir yoldan geçti

Mısır milli takımı, play-off ilk turunda Avustralya'yı penaltı atışlarında yenerek son 16 turuna yükseldi.

Arjantin ise Cabo Verde'ye karşı son derece çekişmeli bir maçta uzatma sürelerinin ardından 3-2'lik skorla galip geldi.

Böylece, sonraki turda Mısır ve güncel dünya şampiyonu karşı karşıya gelecek.

Messi hakkındaki soruya kesin yanıt

Abdulkarim'e dünya kupasında Lionel Messi'ye karşı oynamayı hayal edip etmediği soruldu.

"Sadece Messi'ye karşı değil, Arjantin milli takımına karşı oynuyoruz" dedi futbolcu.

Genç forvetin bu yanıtı, Mısır milli takımının rakibin bir futbolcusuna değil, tüm takımına karşı hazırlık yaptığını gösterdi.

Şu ana kadar tüm maçlarda yedek kulübesinden geldi

Hamza Abdulkarim, Mısır milli takımının bu dünya kupasındaki dört maçının tümünde sahaya çıktı.

Ancak her maçta son dakikalarda yedek kulübesinden oyuna dahil oldu. Buna rağmen, 18 yaşındaki futbolcu takımın önemli genç yeteneklerinden biri olarak görülüyor.

"Barcelona" onu satın almaya karar verdi

Haziran ayı başında "Barcelona"nın Abdulkarim'i Mısır'ın "Al-Ahli" kulübünden satın almaya karar verdiği bilinmişti.

Artık genç futbolcu Arjantin'e karşı maçta yeniden fırsat bulabilir ve dünya futbolunun yıldızlarına karşı sahaya çıkabilir.