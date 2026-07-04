Ter Stegen'in kariyerine Hollanda'da devam etmesi bekleniyor: Barcelona ve Ajax anlaşmaya vardı

Katalonya'nın Barcelona kulübü ve Hollanda'nın Ajax takımı, deneyimli kaleci Marc-Andre ter Stegen'in transferi konusunda sözlü bir anlaşmaya vardı. Bu anlaşmaya göre, Alman file bekçisi sezon sonuna kadar kiralık olarak Amsterdam kulübünün formasını giyecek. Bu transferin Barcelona için sadece kadroda optimizasyon sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda mali yükü hafifletme yolunda atılan bir sonraki adım olması bekleniyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

AD yayınının verdiği bilgilere göre, Barcelona yönetimi, Ter Stegen'in maaşının büyük bir kısmını ödeme yükümlülüğünü üstlenmiş. Bu adım, kulübün toplam maaş bütçesini küçültme ve La Liga tarafından belirlenen mali fair-play kurallarına uyum sağlama isteğiyle bağlantılı. 34 yaşındaki kaleci için ise bu, kariyerini yeniden canlandırmak ve düzenli oynama pratiğine sahip olmak için iyi bir fırsat.

Sakatlıklar ve rekabetteki mağlubiyet

Ter Stegen'in Barcelona'daki son yılları sakatlıklar nedeniyle oldukça şanssız geçti. 2025'te dizinden aldığı ağır sakatlık onu yedi ay sahalardan uzak tutmuştu. Bunun ardından, belindeki sorunlar nedeniyle ameliyat geçirdi. Geçen sezon Girona kulübüne kiralandıysa da orada da sadece iki maçta oynayıp kaslarından sakatlık yaşayarak sezonun geri kalanını kaçırmak zorunda kaldı.

Hansi Flick yönetimindeki yeni Barcelona'da Ter Stegen önceki konumunu kaybetti. Şu anda genç kaleci Joan Garcia ve deneyimli Wojciech Szczesny'den sonraki üçüncü file bekçisi konumuna düştü. Bu durum futbolcunun Almanya milli takımındaki yerine de etki etti: Julian Nagelsmann 2026 Dünya Kupası kadrosunda Manuel Neuer'e güvenmeyi tercih etti.

Kulüple soğuyan ilişkiler

Goal.com haberine göre, futbolcu ile kulüp yönetimi arasındaki ilişkiler 2025 Ağustos'unda oldukça gerginleşmişti. O dönemde Ter Stegen'in sakatlığı sırasında başka bir futbolcunun kaydedilmesiyle ilgili belgelerdeki anlaşmazlık nedeniyle geçici olarak kaptanlık pazubandından mahrum bırakılmıştı. Sorun hızlıca çözülüp statüsü geri getirilse de, bu olay takım içindeki atmosfere etkisini gösterdi.

Ter Stegen'in Barcelona ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar planlanmış. Önceki sezonlardan kalan ödenmemiş maaşlar kulüp bütçesine büyük baskı yapıyor. Bu nedenle, yüksek maaş alan kıdemli futbolcuyu kiralamak her iki taraf için de en uygun çözüm olarak görülüyor.

Önümüzdeki günlerde kalecinin Amsterdam'a uçması ve tıbbi muayeneden geçmesi planlanıyor. Ajax formasıyla sadece fiziksel durumunu toparlamakla kalmayıp, kendine olan güvenini de geri kazanabilir. Barcelona ise 2026-27 sezonu öncesinde kadroyu gençleştirmeye ve mali istikrarı sağlamaya devam ediyor.