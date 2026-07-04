Yapay zeka ve nükleer enerji: NVIDIA işbirliğiyle yeni mikroreaktör testten geçti

ABD'nin Utah eyaletinde teknoloji dünyası için önemli bir olay gerçekleşti: Valar Atomics şirketi, Ward-250 modeli mikroreaktörü yardımıyla NVIDIA DGX Spark yapay zeka bilgisayarını elektrik enerjisiyle besledi. Bu gösterimin enerji ve yüksek teknoloji kesişiminde yeni bir çağ başlatması bekleniyor. Bu süreç sadece bir deney değil, geleceğin "AI fabrikaları" için bağımsız enerji kaynağı yaratma yolundaki ilk ciddi adımdır. Bunu Ixbt.com haber veriyor.

Reuters ajansına göre, Valar Atomics ve NVIDIA arasındaki işbirliği, doğrudan nükleer üretimle çalışan kompakt bilişim merkezleri inşa etmeye odaklanmış durumda. Gösterimin temel teknik başarısı, reaktörün yalnızca kontrollü zincirleme reaksiyona girmesi değil, aynı zamanda gerçek bir elektrik yüküne bağlanmasıdır. Daha önce, 18 Haziran'da ABD Enerji Bakanlığı (DOE), bu tesisteki nükleer reaksiyonun kendi kendini besleme seviyesine ulaştığını doğrulamıştı.

Teknik özellikler ve enerji tüketimi

Ward-250 reaktörü, yüksek sıcaklıklı gaz soğutmalı (HTGR) sistemler sınıfına girer. TRISO yakıtı, grafit moderatörü ve ısı taşıyıcı olarak helyum kullanır. Test sırasında reaktör, kendi kapasitesinin yaklaşık yüzde 37'sinde çalışarak 100 kW termal enerji üretti. Bu ısı, özel bir dönüştürücü aracılığıyla elektriğe çevrilerek NVIDIA DGX Spark cihazını beslemek için yönlendirildi.

Belirtmek gerekir ki, NVIDIA DGX Spark modeli GB10 Grace Blackwell çipine dayanmaktadır ve yaklaşık 240 W enerji tüketir. Bu, endüstri ölçeğindeki veri merkezlerine (Data Center) kıyasla oldukça küçük bir göstergedir. Örneğin, 30 MW kapasiteli büyük bir merkezi çalıştırmak için yüz binden fazla böyle cihaz gerekmektedir. Yine de, laboratuvar ortamından gerçek yüke geçilmesi mühendislik açısından büyük bir atılım olarak kabul edilmektedir.

Soğutma sistemi ve ekolojik verimlilik

NVIDIA şu anda veri merkezleri için sıvı soğutma sistemlerini aktif olarak geliştirmektedir. Bu sistemler 45 °C'ye kadar olan giriş sıcaklıklarında çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve bu, kuru soğutma kuleleri kullanarak su tüketimini neredeyse sıfıra indirmeyi sağlar. Bu, özellikle su kaynaklarının sınırlı olduğu bölgeler için son derece önemli bir teknolojik çözümdür.

Valar Atomics gelecekte Utah eyaletinde 30 MW kapasiteli büyük bir projeyi hayata geçirmeyi planlamaktadır. Ancak, Tom's Hardware yayını, projenin ticari lisanslanması ve endüstri ölçeğinde genişlemesi konusunda hala birçok sorunun yanıtsız kaldığını vurguladı. ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu'ndan (NRC) tam izin alınması, bu tür projelerin yaygınlaşması için temel şart olarak kabul edilmektedir.

Sonuç olarak söyleyebiliriz ki, nükleer girişimler küçük reaktörleri yapay zeka merkezleri için doğrudan enerji kaynağı olarak önermektedir. NVIDIA gibi devler ise nükleer üretimi istikrarlı ve bağımsız bir enerji kaynağı olarak görmektedir. Şimdilik bu teknoloji laboratuvar aşamasında olsa da, yakın gelecekte yapay zeka altyapısının ayrılmaz bir parçası haline gelme ihtimali yüksektir.