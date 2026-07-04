ABD'de okul otobüsleri sıcak hava dalgasında enerji sistemini kurtarıyor

ABD'de yaz tatili döneminde boşta duran yüzlerce elektrikli okul otobüsü, ülkenin enerji sistemine yardımcı olmak için yeni bir göreve başladı. Bu dev "tekerlekli akümülatörler", olağandışı sıcak günlerde elektrik şebekesindeki yükü azaltmak ve enerji kıtlığını önlemek için hizmet veriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'a göre şu anda Kaliforniya'dan Kuzey Carolina'ya kadar uzanan eyaletlerde 200'den fazla otobüs özel bir proje kapsamında ortak şebekeye bağlı. Bu süreçte Vehicle-to-Grid (V2G) teknolojisinden yararlanılıyor. Bu teknoloji, elektrikli araçlara yalnızca şarj olma imkânı vermekle kalmıyor, aynı zamanda talebin yüksek olduğu zamanlarda depolanan enerjiyi şebekeye geri verme olanağı tanıyor.

Dünya Kaynakları Enstitüsü'nün (WRI) raporuna göre, ABD'deki mevcut 6700 elektrikli otobüsten yaklaşık 230 tanesi bu programa katılıyor. Bunlar aynı anda şebekeye 8 MW·saat'e kadar elektrik enerjisi sağlama kapasitesine sahip. Bu rakam, 67 milyon nüfusa hizmet veren PJM gibi büyük sistemlerin tüketimi yanında küçük görünse de, yerel düzeyde istikrarın sağlanmasında önemli bir rol oynuyor.

V2G teknolojisinin avantajları

Elektrikli okul otobüsleri bu tür görevler için oldukça uygun, çünkü her biri 200 kW·saatten fazla kapasiteli akümülatörlerle donatılmış. Yaz aylarında öğrenciler tatilde olduğu için araçlar neredeyse hareketsiz duruyor. Bu da enerjiyi depolamak ve en yoğun zamanlarda (puak saatlerde) geri vermek için verimli bir kullanım imkânı yaratıyor.

Günümüzde ABD'nin 21 eyaletinde 31 enerji şirketi bu programları destekliyor. Uzmanlara göre bu yöntem yalnızca şebekeyi korumakla kalmıyor, aynı zamanda okul bölgelerine ek gelir sağlayabilir veya elektrik masraflarını karşılamaya yardımcı olabilir.

Geleceğe yönelik beklentiler

WRI'nin tahminlerine göre, önümüzdeki yıllarda elektrikli okul otobüsü filosu iki kattan fazla artarak 14 625'e ulaşacak. Bunların çoğu çift yönlü enerji alışverişi işlevini destekliyor. Bu da gelecekte büyük şehirlerin enerji güvenliğinin sağlanmasında elektrikli araçların rolünün benzersiz olacağını gösteriyor.

Özbekistan şartlarında da olağandışı sıcak ve soğuk günlerde elektrik şebekesine binen yükü yönetmek güncel bir mesele olarak kabul ediliyor. ABD tecrübesi, ulaşım sisteminin elektrifikasyonunun yalnızca ekoloji için değil, enerji sistemi istikrarı için de stratejik öneme sahip olduğunu gösteriyor. Gelecekte ülkemizde de toplu taşımanın elektrifikasyonu yoluyla bu tür akıllı sistemlerin uygulanması imkânları bulunmaktadır.