Meksika'da gazeteci kaçırıldı: Cesedi yakılmış halde bulundu

·76·Dünya
Meksika'da gazeteci kaçırıldı: Cesedi yakılmış halde bulundu

Meksika'nın Veracruz eyaletinde kaçırılan gazeteci Roxana Guzmán'ın kalıntıları bulundu. Bu konuda Reuters haber verdi.

Edilenlere göre, bu yılın 2 Haziran günü silahlı ve maskeli şahıslar suç haberleri yazan «Pulso Informativo del Sureste» yayınının sorumlusunun evine girerek onu kaçırdı.

Soruşturma verilerine göre, suçlular gazeteciyi öldürdükten sonra cesedini yakıt dolu varillerde yakmaya çalıştı. Daha sonra avludan bulunan kemik kalıntılarının adli tıp incelemesi sonucunda Roxana Guzmán'a ait olduğu doğrulandı.

Kolluk kuvvetleri bu suçla ilgili sekiz şüpheliyi,其中包括 Ishuatlan-del-Sureste belediyesinin dört polis memurunu gözaltına aldı. Onların suç örgütüne kaynak, gıda ve lojistik destek sağladığından şüpheleniliyor.

Article 19 adlı insan hakları savunma örgütünün verilerine göre, bu yıl Meksika'da mesleki faaliyetleri nedeniyle iki gazeteci daha öldürüldü. Örgütün hesaplamasına göre, 2024 yılı Ekim ayından bu yana ülkede hayatını kaybeden gazeteci sayısı 10'a ulaştı. Bu durum, Meksika'nın gazeteciler için en tehlikeli ülkelerden biri olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Roxana GusmanMeksikaVeracruzReutersArticle 19
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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