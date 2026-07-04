Kayıp Köpek Viral Video Sayesinde Sahibine Geri Döndü

·44·Dünya
Kayıp Köpek Viral Video Sayesinde Sahibine Geri Döndü

Bir ay boyunca kayıp olan Gorda adlı köpek beklenmedik bir şekilde internette viral olan bir video sayesinde bulundu. Bu ilginç olay sosyal ağlarda birçok kullanıcının dikkatini çekti.

Köpeğin sahibi, Meksika milli takımının galibiyetini kutlayan taraftarların yer aldığı viral videoyu izlerken, tesadüfen kalabalığın arasında kendi köpeğini fark etmiş.

Bunun üzerine videoda görünen binaları ve çevreyi dikkatlice inceleyerek görüntünün nerede çekildiğini tespit etmeyi başarmış. Belirlenen adrese ulaşan sahibi, uzun aramalardan sonra Gorda ile yeniden kavuşmuş.

Şans eseri köpek sağlıklı bir şekilde bulunarak sahiplerine iade edilmiş. Bu olay sosyal ağlarda büyük ilgi uyandırmış ve birçok kullanıcı bazen basit bir tesadüfün en mutlu buluşmalara neden olabileceğini vurgulamaktadır.

GordaMeksika
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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