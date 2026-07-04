2026 Dünya Kupası. 1/16 final. Arjantin – Cabo Verde 3:2 (bu golleri görün)
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2026 Dünya Kupası. 1/16 final
Dünya Kupası'nın bir başka dramatik mücadelesi sona erdi. 1/16 final turunda son şampiyon Arjantin, ilk kez katılan Cabo Verde ile karşılaşarak ciddi bir dirençle karşılaştı ve gollerle dolu "drama"nın uzatma bölümlerinde ancak galip gelmeyi başardı.
2026 Dünya Kupası. 1/16 final
Arjantin — Cabo Verde 3:2
3 Temmuz, Miami
Goller: Messi (29), Lisandro Martinez (92), Borges (111, kendi kalesine) — D.Duarte (59), L.Cabral (103).
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