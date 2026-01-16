DŞ-2026. 1/16 final. Avustralya - Mısır 3:5 maçındaki goller (video)

·8·Spor
DŞ-2026. 1/16 final. Avustralya - Mısır 3:5 maçındaki goller (video)

Dünya şampiyonasında 1/16 final aşaması müsabakaları devam etmektedir. Avustralya ve Mısır takımları arasında oynanan karşılaşmanın normal süresi ve uzatma bölümlerinde galip adı belirlenmedi.

Daha sonra takımlar penaltı atışlarında güçlerini denedi. Mısırlılar ise 4:2'lik skorla galip geldi.
DŞ-2026. 1/16 final aşaması.
Avustralya — Mısır 1:1
Penaltı serisi — 2:4
4 Temmuz, Arlington.
Goller: Hani 55 (kk) — Ashur 13.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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