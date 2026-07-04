Türk yüzücü dünyanın en tehlikeli boğazını fethetti

·38·Dünya
Türk yüzücü dünyanın en tehlikeli boğazını fethetti

Türk ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu, dünyanın en tehlikeli açık su rotalarından biri olarak kabul edilen Japonya'daki Tsugaru Boğazı'nı duraksamadan yüzerek geçmeyi başardı.

Bu boğaz güçlü akıntıları, soğuk suları ve köpekbalığı karşılaşmalarıyla ünlüdür. Sporcunun kat ettiği mesafenin uzunluğunun neredeyse 36 adet Burj Khalifa binasının arka arkaya dizilmesiyle oluşan mesafeye eşit olduğu söyleniyor.

Yarışma kurallarına göre, yüzücünün yol boyunca hiçbir şeye tutunması, dinlenmesi veya refakatçi gemiden yardım alması kesinlikle yasaktır. Hatta kısa süreli bir mola bile sonucun iptal edilmesine neden olabilir.

Sınav süresince Aysu, yalnızca güçlü dalgalar ve soğuk suyla değil, aynı zamanda uzun süreli açlık ve fiziksel yorgunluğu da yenmek zorunda kaldı. Buna rağmen, başarıyla bitiş çizgisine ulaştı ve bir tarihi sonuca daha imza attı.

Aysu TürkoğluJaponyaTsugaruBurj Khalifa
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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