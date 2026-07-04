Hindistan'da Gaz Tankeri Patladı

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde sıvılaştırılmış gaz taşıyan bir tankerin karıştığı büyük bir patlama meydana geldi.

İlk bilgilere göre, tanker bir yol bariyerine çarptıktan sonra gaz sızıntısı oluştu. Kısa süre sonra sızan gaz alevlenerek şiddetli bir patlamaya ve yangına neden oldu.

Facia sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise çeşitli derecelerde vücut yaralanmaları aldı. Yangın çevredeki araçlara da zarar vererek 2 otomobil ve 16 motosikletin tamamen yanmasına yol açtı.

Olayın 26 Haziran'da gerçekleştiği bildirildi. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı. Şu anda olayla ilgili soruşturma yürütülmekte ve patlamanın kesin nedenleri belirlenmeye çalışılmaktadır.