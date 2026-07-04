Messi, dünkü maçta Cabo Verde milli takımını övdü...

Arjantin milli takımı forveti Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası 1/16 finalında Cabo Verde karşısında uzatmalarda elde edilen 3:2'lik galibiyet hakkında görüş bildirdi.

Arjantinliler favori olarak sahaya çıksa da, rakip onlara kolay yol vermedi. Messi, karşılaşmadaki ana dönüm noktaları ve takımının yaptığı hatalar hakkında açıkça konuştu.

«Sona kadar mücadele ettiğimizi kanıtlamaya devam ediyoruz»

Messi'ye göre, Arjantin milli takımının en önemli özelliklerinden biri, durum ne olursa olsun son dakikaya kadar teslim olmamaktır.

«Takımımız uzun süredir bir şeyi kanıtlıyor: biz her zaman sona kadar mücadele ederiz», — dedi.

Zor geçen maçta da Arjantinliler irade gösterdi ve uzatmalarda galibiyeti elde etti.

Duran toplar Arjantin'i kurtardı

Messi, Cabo Verde'ye karşı oynanan karşılaşmada duran topların belirleyici önem taşıdığını kaydetti.

«Son zamanlarda duran toplar bizde pek iyi çalışmıyordu. Ama böyle maçlarda çok önemli oluyorlar», — dedi forvet.

Ona göre, Arjantin kadrosunda hava topu mücadelelerinde güçlü olan ve kafa ile iyi oynayan futbolcular var.

«Kafa ile iyi oynayan futbolcularımız var ve bu üstünlükten yararlanmayı başardık».

Messi Cabo Verde'yi övdü

Arjantin kaptanı rakibin gücünü de ayrıca kabul etti.

«Cabo Verde'nin İspanya ve Uruguay'a yenilmemesi tesadüf değil», — dedi Messi.

Onun görüşüne göre, Cabo Verde disiplinli, fiziksel olarak güçlü ve rakibe baskı yapmayı bilen bir takım olduğunu bir kez daha gösterdi.

Arjantin golden sonra ritmi kaybetti

Messi, takımı ilk golü attığında karşılaşmayı kontrol etmenin kolaylaşacağını düşündüğünü söyledi. Ancak sahada ters bir durum ortaya çıktı.

«İlk golü attık ve artık ritmimizi bulacağımızı düşündük. Ama tersi oldu».

Arjantinliler topu sık sık kaybetmeye başladı, geri çekildi ve rakibe karşı etkili pres organize edemedi.

«Topları kaybettik, geriye döndük ve etkili presi başaramadık», — dedi Messi.

Zorlu galibiyet, önemli ders

Arjantin sonraki tura yükselse de, Cabo Verde'ye karşı oynanan karşılaşma takım için ciddi bir uyarı oldu.

Messi'nin sözlerinden de anlaşılacağı üzere, «albiceleste» play-off'ta hataları azaltmalı ve oyun boyunca kontrolü kaybetmemeli.