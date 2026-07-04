GeForce RTX 5090 gücü ve sıcaklığı: Yeni ekran kartı bilgisayar kablolarını eritti

NVIDIA'nın en yeni ve en güçlü grafik işlemcisi olan GeForce RTX 5090, yalnızca yüksek performansıyla değil, çalışma sırasında ürettiği devasa ısı gücüyle de dikkat çekti. Sosyal ağlarda bu ekran kartının aşırı ısınması sonucunda bilgisayar parçalarına zarar verdiğine dair ilk haberler ortaya çıkmaya başladı. Bu durum, yüksek güçlü sistemler kuran kullanıcılar için ciddi bir uyarı niteliği taşıyor. Bununla ilgili Ixbt.com haber veriyor.

Reddit forumunun RareSiren292 kullanıcı adlı kullanıcısı, Asus TUF GeForce RTX 5090 ekran kartıyla ilgili olumsuz bir olay hakkında bilgi verdi. Sözlerine göre, ekran kartı dikey konumda takıldığında, arka kısmındaki metal plaka (backplate) o kadar ısınmış ki, yakınında bulunan riser kablosunun izolasyonu erimiş. Bu durum, bilgisayarın içindeki diğer parçaların güvenliğini doğrudan tehdit ediyor.

Isı dağıtımı sorunu

Bu durumu inceleyen uzmanlar ve forum katılımcıları, sorunun riser kablosunda değil, ekran kartının metal plakasının ürettiği yüksek sıcaklıkta olduğunu vurguluyor. GeForce RTX 5090 uzun süre yüksek yük altında çalıştığında, ısı dağıtıcı parçaları çok yüksek seviyelere kadar ısınıyor. Kablo bu metal plakaya değiyorsa, en kaliteli izolasyonun bile böyle bir ısı basıncına dayanamayacağı ortaya çıktı.

ixbt.com'a göre, kullanıcı riser kablosunu ekran kartının backplate kısmına çok yakın yerleştirmiş. Sürekli temas ve yüksek sıcaklık etkisiyle izolasyon katmanı erimiş, hatta ekran kartı gövdesine yapışmış. Bu tür durumlar yalnızca cihazın arızalanmasına değil, sistemde kısa devre oluşmasına da yol açabilir.

Özbekistanlı kullanıcılar için öneriler

Bu haber, Özbekistan'daki oyuncular ve profesyonel video kurgu ustaları için de günceldir. Ülkemizde NVIDIA ürünlerine talebin yüksek olduğu düşünülürse, yeni nesil ekran kartlarını takarken dikkatli önlemler alınması önerilmektedir. Özellikle yazın sıcak günlerinde bilgisayar kasasındaki hava sirkülasyonu ve parçaların birbirine değmemesi büyük önem taşıyor.

Uzmanlar, GeForce RTX 5090 gibi amiral gemisi cihazları takarken şu hususlara dikkat edilmesini tavsiye ediyor:

Ekran kartı ve diğer kablolar arasında yeterli boşluk bırakmak;

Kasa içinde güçlü bir havalandırma sistemi kurmak;

Düşük kaliteli veya ucuz riser kabloları kullanmamak;

Ekran kartının metal parçalarının diğer kablollara değmediğini kontrol etmek.

Şimdilik bu, GeForce RTX 5090 ile ilgili yaygın bir sorun değil, özel bir durum olarak değerlendiriliyor. Ancak yeni nesil ekran kartlarının enerji tüketimi ve ısı üretimi arttığı göz önüne alındığında, kullanıcıların bilgisayarlarını toplarken daha sorumlu olmaları gerekmektedir.