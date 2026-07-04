ABD'de dünyanın ilk 3D yazıcıyla basılmış nükleer reaktör modülü tanıtıldı

·3·Teknoloji
ABD'de dünyanın ilk 3D yazıcıyla basılmış nükleer reaktör modülü tanıtıldı

ABD'nin Ampera girişim şirketi enerji sektöründe devrimci bir adım atarak, 3D yazıcı yardımıyla hazırlanan dünyanın ilk tam ölçekli nükleer reaktör modülünü sergiledi. Bu teknolojinin gelecekte yapay zeka (AI) veri merkezlerini kesintisiz ve ucuz enerjiyle sağlamada ana çözüm haline gelmesi bekleniyor. Bununla ilgili olarak Ixbt.com haber veriyor.

Ampera tarafından geliştirilen bu cihaz, fabrika koşullarında monte edilen dünyanın ilk katı hal subkritik toryum reaktörü olarak tanımlanmaktadır. ixbt.com bilgisine göre, projenin özgünlüğü, geleneksel uranyum yerine doğada çok daha yaygın bulunan toryum elementini kullanmasıdır. Bu da nükleer enerjiyi daha güvenli ve sürdürülebilir hale getirme imkanı sağlar.

Güvenlik ve yenilikçi tasarım

Reaktör subkritik şema üzerine kurulmuştur ve bağımsız olarak zincirleme reaksiyonu sürdüremez. Süreci devam ettirmek için dış nötron kaynağı gereklidir. Bu yaklaşım sistem güvenliğini keskin şekilde artırır, çünkü reaksiyonun kontrolden çıkması ve patlama riski neredeyse sıfıra indirgenmiştir.

Cihazın bir diğer önemli yönü katı hal tasarımıdır. İçinde hiçbir hareketli parça bulunmamaktadır, bu da teknik bakımı basitleştirir ve kullanım ömrünü uzatır. 3D baskı teknolojisi (katmanlı üretim) ise karmaşık parçaları bütünsel olarak üretme ve üretim maliyetlerini önemli ölçüde azaltma imkanı sağlamıştır.

Yapay zeka ve sanayi için güç kaynağı

Şu anda sergilenen örnek bir mühendislik modülüdür ve henüz elektr enerjisi üretmemektedir. Ancak gelecekte 30 MW gücüne sahip büyük bir enerji cihazının parçası haline gelmesi planlanmaktadır. Sistem ısı geri kazanım (rekuperasyon) teknolojisi ile de donatılacaktır.

Üreticiler bu reaktörleri aşağıdaki alanlarda kullanmayı amaçlamıştır:

  • Yapay zeka (AI) ile çalışan büyük veri merkezleri;
  • Sanayi işletmeleri ve üretim tesisleri;
  • Savunma sistemleri ve askeri tesisler;
  • Deniz gemileri ve uzun mesafeli taşıma araçları.

Ampera şirketi henüz ticari kullanım sürelerini açıklamamış olsa da, fabrikada seri üretilen modüler nükleer cihazları piyasaya ilklerden biri olarak sunmayı planlamaktadır. Bu tür kompakt ve güvenli reaktörler gelecekte Özbekistan gibi enerji açığı hissedilen bölgelerde sanayiyi geliştirmek için alternatif bir çözüm olabilir.

AmperaNükleer Reaktör3D TeknolojiToryumEnerji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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